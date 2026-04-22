ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα της ΝΔ και αιχμές για Μητσοτάκη

Με αιχμηρή αναφορά στην εικόνα της αίθουσας άνοιξε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιλέγοντας να στρέψει από την πρώτη στιγμή τα πυρά της στην κυβερνητική πτέρυγα και ιδιαίτερα στα άδεια έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που συνδέονται με τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε δημόσια πού βρίσκονται οι βουλευτές της συμπολίτευσης σε μια τόσο κρίσιμη κοινοβουλευτική ημέρα.

Στην παρέμβασή της έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο πολιτικό μήνυμα που, κατά την ίδια, εκπέμπει η εικόνα της απουσίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τα έδρανα. Οπως είπε, η Βουλή καλείται να συζητήσει αιτήματα άρσης ασυλίας που αφορούν δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ένα ποσοστό που η ίδια ανέδειξε ως ιδιαίτερα βαρύ πολιτικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες δικογραφίες. Στην ίδια κατεύθυνση, έθεσε και το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός θα προσέλθει για να τοποθετηθεί, επισημαίνοντας ότι τη στιγμή της ομιλίας της υπήρχαν 154 απόντες από την αίθουσα.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε μόνο στην υπόθεση των άδειων εδράνων. Στην τοποθέτησή της επανέφερε και την αντιπαράθεσή της με τον Μακάριο Λαζαρίδη, εξαπολύοντας νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του και αμφισβητώντας ανοιχτά την πολιτική και ηθική του παρουσία. Μέσα από αυτή την αναφορά, επιχείρησε να διευρύνει το πεδίο της κριτικής της πέρα από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντάς το συνολικά με την ποιότητα του κοινοβουλευτικού ήθους και με τις πολιτικές ευθύνες που, κατά την άποψή της, βαραίνουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Το σκέλος αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο της ομιλίας που μου έδωσες και δεν αποτυπώνεται με την ίδια λεπτομέρεια στα σύντομα δημοσιεύματα που ήταν άμεσα διαθέσιμα.

Η σημερινή της παρέμβαση εντάσσεται σε μια ήδη φορτισμένη πολιτικά συζήτηση, όπου το βάρος δεν πέφτει μόνο στην ουσία των δικογραφιών και στη διαδικασία άρσης ασυλίας, αλλά και στην εικόνα που δίνει η Βουλή την ώρα της συζήτησης. Στην περίπτωση της Κωνσταντοπούλου, η επιλογή ήταν ξεκάθαρη: να μετατρέψει την εικόνα της αίθουσας σε πολιτικό επιχείρημα και να αναδείξει την απουσία των κυβερνητικών βουλευτών ως στοιχείο που, κατά την ίδια, υπονομεύει τη σοβαρότητα της διαδικασίας. Αυτή η τελευταία εκτίμηση αποτελεί πολιτική ανάγνωση της παρέμβασής της με βάση όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.

