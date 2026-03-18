ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρές καταγγελίες Σημανδράκου κατά Αυγενάκη στο δικαστήριο – «Δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις»

Με ιδιαίτερα βαρείς ισχυρισμούς σε βάρος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών Ελέγχων, Αθανασία Ρέππα.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεχόταν έντονες πιέσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή των προκαταβολών των επιδοτήσεων του Οκτωβρίου 2023 ακόμη και σε περιπτώσεις δεσμευμένων ΑΦΜ. Όπως είπε, αυτό ήταν και το βασικό υπόβαθρο που τον οδήγησε τελικά στην παραίτηση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η πίεση αυτή δεν ήταν ούτε περιστασιακή ούτε αόριστη. Αντίθετα, όπως ανέφερε, δεχόταν επανειλημμένα τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του τότε υπουργού, οι οποίοι ζητούσαν επίμονα να αποδεσμευθούν συγκεκριμένα ΑΦΜ και να γίνουν πληρωμές. Κατά τον ίδιο, οι αναφορές αυτές γίνονταν ακόμη και με αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, με τη γενική απαίτηση να είναι σαφής: να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν δεν καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 9.300 ΑΦΜ που σχετίζονταν με βοσκότοπους χωρίς ζώα. Όπως περιέγραψε, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, αρχικά υπήρξαν συγχαρητήρια από στελέχη του υπουργείου και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, όπως κατέθεσε, ενημερώθηκε ότι ο υπουργός ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος και ότι ζητούσε την παραίτησή του ίδιου και ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε επίσης σε μια ιδιαίτερα τεταμένη σύγκρουση που, όπως είπε, προηγήθηκε και αφορούσε τη σύμβαση ύψους 15 εκατ. ευρώ για Τεχνικό Σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι του ζητήθηκε τηλεφωνικά να «κατέβει» η σύμβαση, όμως απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει με προφορική εντολή, καθώς επρόκειτο για διεθνή διαδικασία και απαιτούνταν επίσημη τεκμηρίωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την περιγραφή του, η άρνησή του αυτή οδήγησε σε έντονη λογομαχία, με βαριές εκφράσεις και περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεών του με την ηγεσία του υπουργείου. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις, τόσο από τον τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από πρόσωπα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιχείρησαν να τον μεταπείσουν.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στις επαφές που είχε με το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως κατέθεσε, ζήτησε ακρόαση και συναντήθηκε δύο φορές με τον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκο. Στην πρώτη συνάντηση, όπως είπε, παρόντες ήταν και οι Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης, οι οποίοι φέρονται να του είπαν να συνεχίσει κανονικά το έργο του και να μην επηρεάζεται από τις πιέσεις.

Η εικόνα, όμως, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, άλλαξε στη δεύτερη συνάντηση. Εκεί, όπως υποστήριξε, του ζητήθηκε πλέον ευθέως να παραιτηθεί. Μάλιστα, κατέθεσε ότι του ζητήθηκε να ακυρώσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου του ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, ενώ παράλληλα ακολούθησαν και αλλαγές σε διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού.

Με την κατάθεσή του ο Ευάγγελος Σημανδράκος επιχείρησε να παρουσιάσει ένα σκηνικό συνεχών παρεμβάσεων, έντονων πιέσεων και πολιτικής σύγκρουσης γύρω από κρίσιμες αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αναφορές του αγγίζουν όχι μόνο διοικητικά ζητήματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ασκήθηκε πίεση για τη διαχείριση επιδοτήσεων και εσωτερικών αποφάσεων του Οργανισμού.

Η δίκη συνεχίζεται.

