ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη

Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε στη Bουλή και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χωρίς αξιολόγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο.

17 Νοέ. 2025 16:24
Pelop News

Στην Βουλή η μηνυτήρια αναφορά του εκδότης της εφημερίδας Documento Κώστα Βαξεβάνη κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εδράζεται σε όσα έχουν αναφερθεί σε δημοσιεύματα της εφημερίδα σχετικά με το ανεπίσημο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε ο υφυπουργός από τον ειδικό σύμβουλο του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, αλλά και με τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Μπουκώρου περί ενημέρωσή του για τις επισυνδέσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε στη Bουλή και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χωρίς αξιολόγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο. Αντίστοιχη αναφορά έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

