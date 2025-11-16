Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»

Θέση για τις εξελίξεις σχετικά με το τρένο για την Πάτρα πήρε η δημοτική παράταξη «”Ωρα Πατρών» η οποία με ανακοίνωση της επιρρίπτει ευθύνες στην φημολογούμενη για το σχεδιαζόμενη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού στην πόλη και ζητά από τη δημοτική αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση ότι θα κλείσει από δύο έως μήνες μήνες ο προαστιακός για συντήρηση των συρμών ήρθε στην επικαιρότητα.

Παράλληλα όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ΟΣΕ φαίνεται να βρίσκει την ευκαιρία προκειμένου να επισκευάσει δύο προβληματικά σημεία το τμήμα Γούναρη- ‘Αγιος Ανδρέας και το παλιό μηχανοστάσιο.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους λέγοντας χαρακτηριστικά “ότι κλείνει, δύσκολα ξανανοίγει”.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ζηλιασκόπουλος ήταν πρόεδρος στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ την περίοδο 2010-2015, τότε που έκλεισαν όλες οι γραμμές στην Πελοπόννησο και διέλυσαν το σιδηρόδρομο. Σήμερα είναι Πρόεδρος της Hellenic Train.

Υπενθυμίζουμε ότι το τρένο μπήκε πάλι στις ράγες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα μνημόνια.

Η εξέλιξη αυτή εφόσον πραγματοποιηθεί θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το προβληματικό κυκλοφοριακό της Πάτρας, αφού εκατοντάδες πολίτες καθημερινά χρησιμοποιούν τον προαστιακό.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επίτροπος είναι ο γνώριμος κ. Τζιτζικώστας, ένα σιδηροδρομικό δίκτυο μαμούθ. Πεντακόσια πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να εμπεριέχει τη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα.

Το σχέδιο φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μειώνοντας το χρόνο ταξιδιού και καθιστώντας το τρένο τον κύριο τρόπο μετακίνησης μεγάλων αποστάσεων στην ήπειρο.

Αν η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα μείνει έξω από τον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό έως το 2040 πραγματικά θα έχει χάσει το τρένο.

Είναι προφανές ότι αν προχωρήσουν αυτές οι εξελίξεις η πόλη θα βρεθεί πίσω από την εποχή της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποκλειστικά την ευθύνη.

Άφησε στην πόλη ένα Αγιοβασιλιάτικο τρενάκι και ούτε αυτό μπορεί να λειτουργήσει.

Θα μένουν μόνο τα μεγάλα λόγια και οι φανφάρες ότι άλλαξαν διακόσια μέτρα. Τα δοκάρια από την εποχή του Τρικούπη.

Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο! Καλούμε τη Δημοτική αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε άμεσα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός αν το θυμηθεί λίγο πριν τις εκλογές για να πουλήσει “τσαμπουκά” εκ του ασφαλούς..

Καλούμε το πολιτικό δυναμικό της περιοχής να συντονίσει τον αγώνα, έτσι ώστε η Πάτρα να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο και η συντήρηση του προαστιακού να γίνει εν κινήσει, χωρίς καμία διακοπή δρομολογίων όπως γίνεται με το μετρό αυτή την περίοδο στην Αθήνα.

Καλούμε τέλος τους φορείς να αντιδράσουν απέναντι σε αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις».

