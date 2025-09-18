Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - Πότε θα γίνει
18 Σεπ. 2025 18:59
Pelop News

«Κλείδωσε» για το βράδυ της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης ώρα Νέας Υόρκης.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης.
