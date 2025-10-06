Ωρωπός: Απήχθη από τον πρώην αφού προηγούμενως ξυλοκόπησε τον νύν σύντροφο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Ωρωπό το βράδυ της Κυριακής 5/10/2025, με 35χρονη και ο σύντροφός της να έρχονται αντιμέτωποι με την μένος του πρώην συντρόφου της.

Συμφωνα με πληροφορίες ο πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της. Εκείνη τη στιγμή η 35χρονη ήταν με το νέο σύντροφό της, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον 45χρονο. Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί επίθεση και χτυπήματα, με τον δράστη να αρπάζει τελικά την πρώην σύντροφό του και να την οδηγεί στο σπίτι του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλήματος Ωρωπού και της ΟΠΚΕ, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας επικοινώνησαν με τον 45χρονο και μαζί με την πρώην σύντροφό του κατάφεραν να τον πείσουν να παραδοθεί. Ο 45χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, ενώ ως κίνητρο εκτιμάται ότι είναι η ζήλια.

Δικογραφία για την περίπτωση του σχηματίστηκε από το ΤΔΕΕ Ωρωπού, ενώ τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη.

