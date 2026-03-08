Οσκαρ 2026: Η μάχη των προβλέψεων για το αγαλματίδιο χωρίς ξεκάθαρο φαβορί

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 98η απονομή των Όσκαρ, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωσης στον κόσμο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Η σκηνή των Όσκαρ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει στο παρελθόν ως χώρος πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο σε βήμα δημόσιου διαλόγου. Φέτος η τελετή αναμένεται να αποκτήσει παρόμοια διάσταση, καθώς η παγκόσμια προσοχή θα είναι στραμμένη όχι μόνο στους νικητές των βραβείων, αλλά και στα μηνύματα που ενδέχεται να ακουστούν από τη σκηνή. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την πολιτική φόρτιση της εποχής.

Απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι την τελευταία στιγμή -Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ

Όλα δείχνουν ότι η 98η τελετή θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων χρόνων, καθώς δεν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί στις περισσότερες κατηγορίες και η δυναμική της τελευταίας στιγμής μπορεί να ανατρέψει τις μέχρι τώρα προβλέψεις.

Με συνολικά 16 υποψηφιότητες — περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στην ιστορία του θεσμού η ταινία Sinners («Αμαρτωλοί») του Ράιαν Κούγκλερ, κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ. Το επίτευγμα αυτό την καθιστά μεν ισχυρό φαβορί της βραδιάς, ωστόσο η ιστορία των βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου έχει δείξει ότι ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν μεταφράζεται πάντα σε αντίστοιχες νίκες. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση της «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ πέρυσι, που από τις 13 υποψηφιότητες κατέληξε με μόλις δύο νίκες.

Στη δεύτερη θέση των υποψηφιοτήτων βρίσκεται το One Battle After Another («Μια Μάχη Μετά την Άλλη») του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες. Ακολουθούν με εννέα το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «Sentimental Value» («Συναισθηματική Αξία») του Γιοακίμ Τρίερ και το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι, ενώ οκτώ υποψηφιότητες συγκεντρώνει το «Hamnet» («Άμνετ») της Κλόε Ζάο. Τέλος, με τέσσερις υποψηφιότητες βρίσκονται η «Bugonia» («Βουγονία») του Γιώργου Λάνθιμου, το «F1: The Movie» («F1: Η Ταινία») του Τζόζεφ Κοζίνσκι, το «The Secret Agent» («Ο Μυστικός Πράκτορας») του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο καθώς και το «Train Dreams» του Κλιντ Μπέντλεϊ.

