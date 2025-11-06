Όσοι προλάβατε-προλάβατε, πλέον ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με αυτόματη διαδικασία!

Πλέον οι ταυτότητες παλαιού τύπου πρέπει να πάνε για…απόσυρση, καθώς είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους.

Κατατέθηκαν πρώτες αιτήσεις για άδεια λειτουργίας εταιρειών κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα

Από 3 Αυγούστου 2026, δεν θα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Όμως σήμερα, 6 Νοεμβρίου, ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με την αυτόματη διαδικασία.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

Η πλατφόρμα id.gov.gr

Η πλατφόρμα id.gov.gr βασίζεται σε slots – δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες.

Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Έτσι, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο γεγονός ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μπροστά.

Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα, θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα για εκείνον η έκδοση της ταυτότητας.

Σε 81 αστυνομικές Υπηρεσίες των μεγάλων αστικών περιοχών εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ειδικές διαδικασίες έχουν προβλεφθεί για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, όπου κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να προγραμματιστούν έκτακτα ραντεβού.

Έχει ξεκινήσει ανακατανομή προσωπικού και σταδιακή αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους): ύψους 10 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για την έκδοση του δελτίου υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για τον (Τύπο Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του ύψους 5 ευρώ, δηλαδή το μισό ποσό εάν κάποιος είναι πολύτεκνος. Η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων.

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.

Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.

