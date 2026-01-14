«Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ», η απάντηση του Γιάννη για την αντίδραση του, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Μιλγουόκι οι Μπακς δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106.

Η ήττα είχε φανεί από το ημίχρονο με τα «ελάφια» να χάνουν με 76-45, κάτι που εξόργισε τους φιλάθλους που ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες.

Η γιούχα, όμως, δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά από καλάθι και (σκληρό) φάουλ στις αρχές του τρίτου δωδεκάλεπτου, αποδοκίμασε με τη σειρά του τους φιλάθλους για την αντίδρασή τους.



Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε συνέχεια και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα δηλώνοντας στους δημοσιογράφους.

«Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ’ αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα», ήταν τα λόγια του.



