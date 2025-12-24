«Όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική», συγκλονίζει η Βούλα Πατουλίδου

Όμως εξομολογήθηκε η γνωστή Ολυμπιονίκης τίποτα δεν είναι πια το ίδιο φέτος για εκείνη, καθώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή ο αγαπημένος της σύζυγος, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης

24 Δεκ. 2025 21:11
Pelop News

Η Βούλα Πατουλίδου έκανε άκρως συγκινητική ανάρτηση και αναφέρθηκε στη γιορτινή περίοδο που βιώνουμε. Όμως εξομολογήθηκε η γνωστή Ολυμπιονίκης τίποτα δεν είναι πια το ίδιο φέτος για εκείνη, καθώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή ο αγαπημένος της σύζυγος, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έδινε σοβαρή μάχη με τον καρκίνο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και τελικά κατέληξε το πρωί της Τρίτης (29.07.2025), σε ηλικία 69 ετών. Ο θάνατός του σημάδεψε για πάντα τη ζωή της Βούλας Πατουλίδου που φέτος είναι η πρώτη φορά που θα περάσει τα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον πλάι της.

«Έχω μια μανία να στολίζω τα πάντα. Ίσως γιατί δεν αντέχω το γυμνό τους. Ρίχνω χρυσόσκονη στις μέρες, τις ντύνω με παραμύθια, τις μπουκώνω με μαγεία, σαν παιδί που φοβάται το σκοτάδι και αφήνει το φως αναμμένο.

Σαν τις γιαγιάδες. Πάντα αυτές. Που στρώνουν τραπέζια για τα εγγόνια τους λες και ταΐζουν την ίδια τη ζωή. Τραπέζια βαριά, γεμάτα αγάπη, γεμάτα “φάε κι άλλο”, γεμάτα από εκείνη τη σιωπηλή γνώση πως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κακομαθαίνουν. Δίνουν. Ξεχειλίζουν. Σαν να πιστεύουν ότι αν σε χορτάσουν σήμερα, θα σε γλιτώσουν από την πείνα του αύριο.

Και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή. Ήσυχα. Χωρίς προειδοποίηση. Που καταλαβαίνεις πως ούτε τα στολίδια, ούτε τα γεμάτα τραπέζια, ούτε τα πιάτα που περισσεύουν είχαν ποτέ σημασία. Σημασία είχαν οι καρέκλες. Οι άνθρωποι πάνω τους. Οι ανάσες, τα βλέμματα, τα χέρια. Και όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική.

Καλές γιορτές. Με τις καρέκλες σας γεμάτες».

«Ο Τζιμάκος δεν ήταν απλά ο άντρας μου, ήταν ο φίλος μου, ο συνοδοιπόρος μου, ο προπονητής μου, ο πατέρας μου, σύντροφός ζωής, ο πατέρας του παιδιού μου. Μαλώναμε και αγαπιόμασταν ταυτόχρονα. Μου έμαθε να γελάω. Εγώ ήμουνα ένα αγρίμι. Δεν με ζήλεψε ποτέ», είχε εξομολογηθεί για τον άντρα της ζωής της η Βούλα Πατουλίδου.

