Οταν ο ΙΟΠ έφερε στην Πάτρα τον «Μουρίνιο» της ιστιοπλοΐας…

Οταν ο ΙΟΠ προσκάλεσε στην Πάτρα τον κορυφαίο προπονητή ιστιοπλοΐας Ντράγκαν Γκάσιτς, εκείνος έπλεξε το εγκώμιο του θαλάσσιου στίβου του Πατραϊκού.

Ο Ντάγκαν Γκάσιτς επισκέφτηκε το 2019 την Πάτρα μετά από κάλεσμα του ΙΟΠ
05 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Οταν τον Δεκέμβριο του 2019 βρέθηκε στην Πάτρα ο Ντράγκαν Γκάσιτς -ο «Μουρίνιο» της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας- διδάσκοντας σε προπονητικό καμπ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, έμεινε άναυδος από τον θαλάσσιο στίβο της πόλης. Κι όταν οι άνθρωποι του ΙΟΠ πήγαν να τον ευχαριστήσουν για την τιμή που τους έκανε να κάνει το ταξίδι από την Τεργέστη, «πάγωσαν» (ευχάριστα) από την απάντησή του Σλοβένου προπονητή: «Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Αυτό που έζησα στην Πάτρα δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά. Τέσσερις ημέρες στην πόλη, τέσσερις διαφορετικές προπονήσεις. Τη μια ημέρα καταιγίδα, την άλλη πολύ αέρα, την τρίτη άπνοια με γαλάζια θάλασσα, την τέταρτη ελαφρύ αεράκι. Στο εξωτερικό αυτά δεν υπάρχουν, μόνο μια μονοτονία και μόνο ένα χρώμα στο νερό».
Το δίδαγμα από την παραπάνω ιστορία είναι ξεκάθαρο – και πάει προς τους φορείς της περιοχής: Αξιοποιήστε τη θάλασσά μας. Μην το φοβάστε. Αφήστε στην άκρη ιδεοληψίες, ανταγωνισμούς κι εμμονές. Και βοηθήστε τον ΙΟΠ να φτιάξει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την ιστιοπλοΐα μας…

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
