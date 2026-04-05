Οταν ο ΙΟΠ έφερε στην Πάτρα τον «Μουρίνιο» της ιστιοπλοΐας…

Οταν τον Δεκέμβριο του 2019 βρέθηκε στην Πάτρα ο Ντράγκαν Γκάσιτς -ο «Μουρίνιο» της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας- διδάσκοντας σε προπονητικό καμπ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, έμεινε άναυδος από τον θαλάσσιο στίβο της πόλης. Κι όταν οι άνθρωποι του ΙΟΠ πήγαν να τον ευχαριστήσουν για την τιμή που τους έκανε να κάνει το ταξίδι από την Τεργέστη, «πάγωσαν» (ευχάριστα) από την απάντησή του Σλοβένου προπονητή: «Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Αυτό που έζησα στην Πάτρα δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά. Τέσσερις ημέρες στην πόλη, τέσσερις διαφορετικές προπονήσεις. Τη μια ημέρα καταιγίδα, την άλλη πολύ αέρα, την τρίτη άπνοια με γαλάζια θάλασσα, την τέταρτη ελαφρύ αεράκι. Στο εξωτερικό αυτά δεν υπάρχουν, μόνο μια μονοτονία και μόνο ένα χρώμα στο νερό».

Το δίδαγμα από την παραπάνω ιστορία είναι ξεκάθαρο – και πάει προς τους φορείς της περιοχής: Αξιοποιήστε τη θάλασσά μας. Μην το φοβάστε. Αφήστε στην άκρη ιδεοληψίες, ανταγωνισμούς κι εμμονές. Και βοηθήστε τον ΙΟΠ να φτιάξει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την ιστιοπλοΐα μας…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



