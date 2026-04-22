«Ό,τι αγαπάω»: Συνάντηση Λογοτεχνών στις 27 Μαΐου στην Πάτρα (Αγορά Αργύρη)

22 Απρ. 2026 10:33
Pelop News

Το «Ό,τι αγαπάω» έχει τον πρώτο σπόρο του στο 2009, από τον εκπαιδευτικό, συγγραφέα παιδικών βιβλίων και ποιητή, Σωτήριο Α. Χριστόπουλο, κάτοικο του Δήμου Πατρέων.

Από το 2014 εμφανίζεται σε σχολεία, εκπαιδευτικά συμπόσια, λογοτεχνικές συναντήσεις, συναντήσεις σωματείων και αυτοοργανομένων ομάδων, με διάφορες μορφές. Πρόσφατα υλοποιήθηκε στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, αλλά και στα Καλάβρυτα, όπου πήρε τη μορφή μιας γιορτής της καλαβρυτινής λογοτεχνίας.

Στις 27 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, καλούνται οι συγγραφείς και λογοτέχνες, αλλά και καλλιτέχνες, όπου γης, είτε έχουν εκδώσει κάποιο βιβλίο, είτε συμμετέχουν σε ανθολόγια, σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, είτε δημοσιεύουν έργα τους στον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό Τύπο, σε συνάντηση στην Αγορά Αργύρη, στην Πάτρα.

«Καλούμε, ακόμα, και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα πνευματική συνάντηση! Θα είναι μια γιορτή της λογοτεχνίας!», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Για τη συμμετοχή όλων όσοι και όσες επιθυμούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, και σε viber/whatsApp στο παρακάτω τηλέφωνο:6946509529 (Σωτήριος Α. Χριστόπουλος).

Θα συμπεριληφθούν όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή έως 10 Μαΐου. Θα γίνουν δεκτές και οι εκπρόθεσμες συμμετοχές κατά το δυνατόν.

