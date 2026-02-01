Ουκρανία: Drone χτύπησε λεωφορείο, 12 νεκροί

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την εκτόξευση 90 drone από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 14 από αυτά να χτυπούν εννέα τοποθεσίες, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

01 Φεβ. 2026 18:39
Μια ακόμα τραγωδία στην Ουκρανία, όπου  τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στην νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Ολεξάντρ Χάνζα.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την εκτόξευση 90 drone από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 14 από αυτά να χτυπούν εννέα τοποθεσίες, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Μια γυναίκα και ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε μια νυχτερινή επίθεση στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ανέφερε νωρίτερα ο Χάνζα.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης το κέντρο της Χερσώνα στη νότια Ουκρανία, τραυματίζοντας σοβαρά μια 59χρονη γυναίκα, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook της δημοτικής στρατιωτικής διοίκησης.

 

