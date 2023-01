Ουκρανία – Wagner : Βρέθηκε η σορός του ενός από τους δύο αγνοούμενους Βρετανούς εθελοντές

Το νεκρό σώμα του ενός από τους δύο Βρετανούς εθελοντές που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στην ανατολική Ουκρανία, βρήκαν δυνάμεις που ανήκουν στη ρωσική ομάδα Wagner, ανέφερε η μισθοφορική ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση δεν ανέφερε το όνομα του νεκρού, αλλά δήλωσε ότι στο σώμα του βρέθηκαν έγγραφα που ανήκουν και στους δύο Βρετανούς.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε παράλληλα με τη δήλωση φαινόταν να δείχνει διαβατήρια που έφεραν τα ονόματα των Άντριου Μπάγκσο και Κρίστοφερ Πάρι, των δύο αγνοουμένων.

Οι δύο Βρετανοί αγνοούμενοι

Two British men are missing in Ukraine – the Foreign Office says it's supporting their families.

28 year-old Chris Parry – a former running coach in Cheltenham – and 48 year-old Andrew Bagshaw, who was born in the UK and moved to New Zealand, are foreign aid volunteers @LBC pic.twitter.com/n0zJyfJJ9u

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) January 9, 2023