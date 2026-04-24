Παχυσαρκία: «Τα φάρμακα μπορούν να γίνουν φαρμάκι» – Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου εξηγεί

Την άλλη όψη των πολυσυζητημένων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αναδεικνύει μέσω της «Π» η ομότιμη καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου με αφορμή το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας-Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού.

Ενα συνέδριο που έχει τη ρίζα του στο 1999, με πρωτεργάτη τον αείμνηστο καθηγητή Απόστολο Βαγενάκη. Στο επίκεντρο του συνεδρίου ήταν τα νέα δεδομένα που αφορούν την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

«Το σωματικό βάρος πρέπει να μας απασχολεί όλα τα χρόνια της ζωής μας και όλους τους επιστήμονες. Είναι δύσκολο, είναι προσπάθεια εφ’ όρου ζωής. Δεν ασχολούμαστε με την παχυσαρκία επειδή έγινε μόδα. Επειδή βγήκαν πάρα πολλά φάρμακα και τα παίρνουν πολλοί άνθρωποι και μάλιστα χωρίς ιατρική παρακολούθηση» υπογραμμίζει η κ. Κυριαζοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού Ομίλου

«ΥΓΕΙΑ»

Οπως εξηγεί η ίδια «ασχολούμαστε διότι η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό νόσημα που αφορά την υγεία μας. Γι’ αυτό και θέλω να πω ότι ο έλεγχος του σωματικού βάρους και ο σακχαρώδης διαβήτης και γενικά ο έλεγχος του μεταβολισμού, για να μην έχει επιπτώσεις στο καρδιοαγγειακό μας σύστημα, θα πρέπει να μας απασχολεί σε όλη μας τη ζωή και όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό».

Μάλιστα η κ. Κυριαζοπούλου περιγράφει ότι «πριν από 20 περίπου χρόνια ήθελα να κάνω το πρώτο ιατρείο παχυσαρκίας, όταν ήμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το ξεκινήσαμε, αλλά στην πορεία το κλείσαμε διότι δεν ερχόταν κανείς. Τώρα όμως που έγινε όλη αυτή η βαβούρα με τα φάρμακα και όλα τα υπόλοιπα, η παχυσαρκία αρχίζει να μας απασχολεί ως ασθένεια. Ετσι, έχει συσταθεί στο ΠΓΝΠ ιατρείο παχυσαρκίας, το οποίο λειτουργεί ο επίκουρος καθηγητής, ο κ. Χαρτουμπέκης, ενδοκρινολόγος με πολλές σπουδές σε Αμερική και Ελβετία και παλιός δικός μας φοιτητής».

Η κ. Κυριαζοπούλου κάνει και μία ακόμα σημαντική επισήμανση σε σχέση με τα φάρμακα που κυκλοφορούν. «Εάν δεν αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, εάν δεν μάθεις να τρως διαφορετικά, δεν θα σε βοηθήσει το φάρμακο. Θα χάσεις λίγα κιλά και μετά θα τα ξαναπάρεις. Ούτε μπορεί κάποιος να παίρνει εφ’ όρου ζωής φάρμακα τα οποία ενδείκνυνται για συγκεκριμένες παθήσεις. Το φάρμακο έχει και επιπλοκές και μπορεί να γίνει και φαρμάκι.

Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερώς ώστε να έχει έγκυρη γνώση. Δεν παίρνουμε ένα φάρμακο για να χάσουμε 5-6 κιλά μετά την εγκυμοσύνη» και προσθέτει:

«Η κοινωνία, οι πολίτες πρέπει να μην παρασύρονται από τα όσα ωραία ακούνε ή διαβάζουν στο ίντερνετ. Οφείλουν να ακούν και να συμβουλεύονται τους ειδικούς. Και ,δυστυχώς, και εμείς οι γιατροί μερικές φορές παρασυρόμαστε. Προσωπικά, πολύ δύσκολα συνταγογραφώ αυτά τα φάρμακα».

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Κάνοντας την ακτινογραφία της άλλης μεγάλης νόσου, η οποία σχετίζεται και με την παχυσαρκία, του σακχαρώδους διαβήτη, η κ. Κυριαζοπούλου σημειώνει: «Πρόκειται για ένα νόσημα που είναι ”κουραστικό” όπως έλεγαν οι δάσκαλοί μας. Και είναι κουραστικό και για τον ασθενή και για τον γιατρό. Το θετικό είναι ότι το νόσημα αυτό μπορεί να προληφθεί. Διότι δεν είναι ένα νόσημα που πονάει και επομένως δεν αντιλαμβάνεται κανείς την ύπαρξή του, αλλά και όταν το γνωρίζει αδιαφορεί. Σου λέει ”εντάξει θα φάω λίγο παραπάνω, θα ανέβει το ζάχαρο, θα πάρω ένα φάρμακο και θα περάσει”. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα» και εξηγεί:

«Το νόσημα αυτό είναι σιωπηλό, μπορεί να καταστρέψει όλα τα αγγεία και ζωτικά μας όργανα. Εμείς οι γιατροί οφείλουμε να ενημερώνουμε πλήρως τους ασθενείς και να τους κατευθύνουμε στην πρόληψη. Να δίνουμε σημασία στον προδιαβήτη. Να κατευθύνουμε τους ασθενείς ως προς το τι πρέπει να προσέξουν, πώς να διατηρήσουν το σωματικό τους βάρος για να κρατήσουν την υγεία τους σε καλό επίπεδο μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολα εφαρμόσιμα όλα αυτά. Αλλά μόνο έτσι επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προστατεύουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Πολλές φορές, οι καρδιολόγοι μάς στέλνουν ασθενείς που έχουν πάθει το έμφραγμα και δεν γνώριζαν ότι έχουν διαβήτη. Θα πω όμως και τα δικά μας, των ενδοκρινολόγων-διαβητολόγων, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτιμάμε σωστά την πρωινή τιμή του ζαχάρου και δεν αρχίζουμε έγκαιρα θεραπεία. Κι όλα αυτά για μία νόσο, η οποία μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, αρκεί ο ασθενής να αλλάξει τρόπο ζωής, υιοθετώντας την άσκηση, τη σωστή διατροφή, τη διακοπή του καπνίσματος».

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου: Παγίδα της ιατρικής η υπερεξειδίκευση

Ζώντας στην εποχή της ιατρικής υπερεξειδίκευσης ρωτήσαμε την άποψη της κ. Κυριαζοπούλου.

«Πιστεύω ότι ο γιατρός πρέπει να έχει ολιστική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση ολιστική προσέγγιση στον άρρωστο. Η ειδικότητα της παθολογίας πρέπει να είναι ο κεντρικός άξονας. Και εξηγώ. Βλέπουμε πολλές φορές ασθενείς να τρέχουν από τη μία ειδικότητα στην άλλη και κανείς να μην τους έχει πάρει ένα πλήρες ιστορικό από την κορυφή έως τα νύχια. Ο παθολόγος θα πρέπει να αποφασίζει και να κατευθύνει τον ασθενή σε ποια ειδικότητα να πάει. Αλλά και οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν γενική ιατρική εκπαίδευση. Ζούμε σε μια εποχή λίγο διαφορετική από αυτή τουλάχιστον που έζησα εγώ».

Η ίδια αναγνωρίζει ότι η εργασία του γιατρού απαιτεί αφοσίωση και αγάπη. «Ο γιατρός θέλει αφοσίωση, θέλει πολύ σκληρή δουλειά, θέλει νύχτα μέρα να είναι είσαι εκεί και φυσικά να είσαι εστιασμένος στον ασθενή και όχι σε άλλα θέματα. Και η γνώση αποτελεί καρπό ατομικής προσπάθειας του καθενός. Ερεθίσματα δίνουν οι δάσκαλοι. Από εκεί και πέρα εκπαιδεύεσαι μόνος σου. Και η γνώση είναι μια διαρκής προσπάθεια, καθώς οι εξελίξεις στον κλάδο μας είναι καταιγιστικές».

Καταλήγοντας, απευθυνόμενη στους νέους γιατρούς υπογραμμίζει:

«Το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς και να σέβεσαι τον άνθρωπο που αντιμετωπίζεις. Ελεγα στους φοιτητές μου να μην κάνεις σε κανέναν ότι δεν θα έκανες στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου».

