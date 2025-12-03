Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία: Έξι στους 10 αποκλεισμένοι

Ζώντας στην εποχή που οι πάντες γύρω μας μιλούν για ισότητα, ενσυναίσθηση, αλληεγγύη, λέξεις που θα ακουστούν από πολλά χείλη σήμερα στο πλαίσιο της 3ης Δεκεμβρίου Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία δεν βιώνουν σχεδόν τίποτα από τα όσα περιγράφουν οι λέξεις αυτές.

Συνεχίζουν τον καθημερινό τους Γολγοθά διεκδικώντας τα αυτονόητα.

Ανάμεσά μας υπάρχουν και άτομα με αναπηρίες

Που σημαίνει ελεύθερη κίνηση στην πόλη, πρόσβαση σε δημόσια κτίρια και χώρους ψυχαγωγίας, σχολεία και δομές κατάλληλα διαμορφωμένα για την εκπαίδευση και τη απασχόλησή του.

Η σύγχρονη κοινωνία συνεχίζει το 2025 να κρατά κλειστή την πόρτα στη ζωή στα άτομα με αναπηρίες.

Τα αποτελέσματα του 1ου Τακτικού Βαρόμετρου Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα από 7/10 έως 3/11/2025 σε δείγμα 2.716 ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Είναι η πρώτη έρευνα όπου τα ίδια τα άτομα με αναπηρία μιλούν για τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους Για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία μιλούν άμεσα χωρίς διαμεσολάβηση για το πώς βιώνουν την καθημερινότητά τους και την αντιμετώπιση από την Πολιτεία και την κοινωνία.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ενημέρωση και διακρίσεις

Το 40% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου ενημερωμένο για τα δικαιώματά του.

Κύρια πηγή ενημέρωσης είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ., ακολουθούμενη από τα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο το 8% πιστεύει ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει την αναπηρία ισότιμα, ενώ το 56% μιλά για στερεότυπα και προκατάληψη.

Ένας στους δύο έχει βιώσει διακρίσεις τους τελευταίους μήνες.

Προσβασιμότητα > 6 στους 10 αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια σε δημόσιες υπηρεσίες, υγεία και κοινόχρηστους χώρους. 7 στους 10 δεν διαθέτουν την υποστηρικτική τεχνολογία που χρειάζονται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εργασία Το 82% των νέων 15–24 ετών και το 49% ηλικίας 25–34 δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Μόνο το 33% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία εργάζεται.

Εισόδημα και διαβίωση Το ένα τέταρτο ζει με οικογενειακό εισόδημα έως 600 € μηνιαίως. Το 75% έχει ατομικό εισόδημα έως 675 €. Οι μισοί δυσκολεύονται να καλύψουν βασικά έξοδα στέγασης, ενώ

το 40% επωμίζεται πρόσθετο κόστος αναπηρίας άνω των 300 € μηνιαίως. Ανεξάρτητη διαβίωση 4 στους 10 δυσκολεύονται σημαντικά να καλύψουν καθημερινές ανάγκες χωρίς βοήθεια. 8 στους 10 βασίζονται αποκλειστικά στην οικογένεια ή φίλους. Μόνο 3,3% κάνει χρήση υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού.

Ασφάλεια και δικαιοσύνη 7 στους 10 δεν νιώθουν προστατευμένοι από νόμους ή δικαιοσύνη. 4 στους 10 έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας τα τελευταία 3 χρόνια. Το ¼ όσων έχουν δεχθεί βία δεν το ανέφεραν ποτέ στις αρχές. Αν μη τι άλλο το κράτος και όλοι οι φορείς οφείλουν να ακούσουν τα άτομα με αναπηρίες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Είναι υποχρέωσή τους η εξασφάλιση των αυτονόητων για τη διαβίωσή τους τα οποία η απραξία τους τα έχει μετατρέψει σε ζητούμενα.

