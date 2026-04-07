Παλλήνη: Ιδιόχειρο σημείωμα προς τη σύζυγο και τον αδερφό του άφησε ο 49χρονος

Ταυτοποιήθηκε η σορός του άνδρα που βρέθηκε με tie-wrap στον λαιμό

Παλλήνη: Ιδιόχειρο σημείωμα προς τη σύζυγο και τον αδερφό του άφησε ο 49χρονος
07 Απρ. 2026 9:45
Pelop News

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) σε χαντάκι στην περιοχή της Παλλήνης (συμβολή των οδών Λεονταρίου και 541 π.Χ.). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ιδιόχειρο σημείωμα του θύματος, το οποίο απευθυνόταν στη σύζυγο και τον αδερφό του, εκφράζοντας την αγάπη του προς αυτούς.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς το 1977. Ο 49χρονος βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη φέροντας δύο δεματικά καλωδίων (tie-wrap) σφιγμένα γύρω από τον λαιμό του, ένα εύρημα που αρχικά προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις Αρχές λόγω της σκληρότητας της μεθόδου.

Παρά το αποτρόπαιο της εικόνας, ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε την πρώτη αυτοψία στο σημείο εκτιμά ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Τα αίτια που ώθησαν τον 49χρονο στο απονενοημένο διάβημα παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να κλείσει οριστικά μετά την ολοκλήρωση της πλήρους νεκροψίας-νεκροτομής.

