Παναγιώτης Φράγκος: «Το γεγονός είναι μαρτυρία και ο συγγραφέας μάρτυρας»

Μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου «Μελαία» (εκδ. «Αρμός»), το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αποτυπώνει με ευαισθησία, τρυφερότητα και ποιητικό λόγο αφενός το πορτρέτο μιας γυναίκας, που χτυπημένη από τη μοίρα κατέληξε η δακτυλοδεικτούμενη του χωριού, και αφετέρου, την τοιχογραφία μιας σκληρής κοινωνίας, που στρέφει την πλάτη στα διαφορετικά -όπως η ίδια τα θεωρεί- πλάσματα. Ο Παναγιώτης Φράγκος μιλά στην «Π» για τη δύναμη του γεγονότος έναντι στης φαντασίας, για την αποδοχή της ιδιαιτερότητας που, ακόμα και σήμερα, χωλαίνει, για το χρέος του προς την ηρωίδα του. Τη «Μελαία» του θα τη γνωρίσουμε καλύτερα αύριο Κυριακή (ώρα 18:00), οπότε και θα γίνει η παρουσίασή της στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».