Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Απάντηση σε όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό του δίνει με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, τονίζοντας ότι δεν έχει να κρύψει ούτε να φοβηθεί τίποτε και ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, προκειμένου να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι κατηγορίες που φέρονται να τον αφορούν και με ποιον τρόπο αυτές στοιχειοθετούνται. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η αποκατάσταση της αλήθειας είναι ζήτημα χρόνου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά»

Ο κ. Παναγόπουλος σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλείται να αντικρούσει, όπως λέει, αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Παράλληλα, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως τονίζει, στο πρόσωπό του πλήττονται για ακόμη μία φορά τα συνδικάτα και η δράση τους.

«Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», αναφέρει χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για σκοπιμότητες πίσω από τη δημοσιότητα που λαμβάνει η υπόθεση.

Αναμονή του πορίσματος και νομικές κινήσεις

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δηλώνει ότι μόλις λάβει το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής θα δώσει αναλυτικές απαντήσεις, επισημαίνοντας πως «είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία». Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να προσφύγει τόσο στα εθνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά όσων, όπως αναφέρει, τον συκοφαντούν.

Στήριξη από την παράταξή του

Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει ότι έχει ήδη ενημερώσει τους συναδέλφους της παράταξής του στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους. Υπενθυμίζει, δε, ότι σε παλαιότερη υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα, που αφορούσε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Δικαιοσύνη είχε αποφανθεί ομόφωνα για την αθωότητά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα.

«Σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κάνει λόγο για «κανιβαλισμό» και για προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω πρωτοσέλιδων και μηχανισμών αποπροσανατολισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Υπενθυμίζει, τέλος, ότι ο σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας είναι υποχρεωτικός και δηλώνει αποφασισμένος να αγωνιστεί για την τιμή και την αξιοπρέπειά του, οδηγώντας την παράταξή του σε ένα ακόμη συνέδριο της ΓΣΕΕ.

