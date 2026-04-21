Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13: Η Πάτρα πρωτεύουσα της νεανικής ιστιοπλοΐας

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας Optimist U13 θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα στις αρχές Ιουλίου, με διοργανωτή τον ΙΟΠ.

21 Απρ. 2026 17:13
Pelop News

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη φιλοξενία ενός από τα πιο σημαντικά νεανικά ιστιοπλοϊκά γεγονότα της χώρας: το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U13 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από το διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Χώρος διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται ο Επιβατικός Σταθμός «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» (deck), στην καρδιά της παραλιακής Πάτρας – ένα σύγχρονο και εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πόλη, που θα μετατραπεί για πέντε ημέρες σε εστία αθλητισμού, νεανικής ενέργειας και θαλασσινής δράσης.

Νέοι ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα, ηλικίας έως 13 ετών, θα αναμετρηθούν στα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε αγώνες υψηλής αγωνιστικής έντασης και αθλητικού πνεύματος. Η διοργάνωση αποτελεί ταυτόχρονα μια εξαιρετική ευκαιρία ανάδειξης νέων ταλέντων της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Η Πάτρα, πόλη με βαθιές ναυτικές παραδόσεις και φιλόξενο χαρακτήρα, είναι έτοιμη να υποδεχτεί αθλητές, οικογένειες και φιλάθλους σε ένα γεγονός που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.

Όλες οι πληροφορίες στο: www.patrasoptimistu13.gr

Στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε: αναλυτικές πληροφορίες για τους αγώνες, το πρόγραμμα, τις δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές, καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκδήλωση. Η σελίδα ενημερώνεται διαρκώς – μείνετε συντονισμένοι!

