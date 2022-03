Πανικός στα Super Market της Ρωσίας: Συνταξιούχοι «δίνουν μάχες» για να πάρουν ζάχαρη – Αδεια τα ράφια ΒΙΝΤΕΟ

«Εικόνες πολέμου»… από τα Super Market της Ρωσίας, κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου καθώς πολίτες δίνουν μάχες στα καταστήματα τροφίμων για λίγη ζάχαρη.

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά πλάνα ηλικιωμένοι προσπαθούν πανικόβλητοι να εξασφαλίσουν ένα ή δύο πακέτα ζάχαρης.

«Οι άνθρωποι παλεύουν για τη ζάχαρη» δηλώνει κάτοικος προαστίου Βόρεια της Μόσχας εξηγώντας πως οι συνταξιούχοι να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα… αρπάξει περισσότερα σακουλάκια.

Σημειώνεται πως το προϊόν δεν βρίσκεται σε έλλειψη εντούτοις οι πολίτες της Ρωσίας, φοβούμενοι ενδεχόμενοι έλλειψη του στο μέλλον έχουν σπεύσει να προμηθευτούν.

Τα στιγμιότυπα που κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 22η ημέρα.

Υπενθυμίζεται πως λίγες μέρες νωρίτερα ο Ρώσος Πρωθυπουργός υπέγραψε διάταγμα για την απαγόρευση των εξαγωγών λευκής και ακατέργαστης ζάχαρης μέχρι τις 31 Αυγούστου και των εξαγωγών σιταριού, σίκαλης, κριθαριού και καλαμποκιού μέχρι τις 30 Ιουνίου στις γειτονικές χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Sugar fights go on in Russia.

⚡️Btw from now on their stores are allowed not to issue paper checks – due to lack of cash tape pic.twitter.com/XVKMO0z8e2

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 17, 2022