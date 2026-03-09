Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή

Παραπάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού κανναβινοειδούς κατάσχεσαν αστυνομικοί στην Κομοτηνή, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη στα τέλη Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας αλλοδαπός.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών και προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Κατά τον έλεγχο στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν σάκο που περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ισχυρό συνθετικό κανναβινοειδές, συνολικού βάρους 11 κιλών και 180 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών.

