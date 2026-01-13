Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δούμε τη «Σελήνη του Χιονιού»

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026, γνωστή ως «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon), θα φωτίσει έντονα τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του μήνα. Το φαινόμενο θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά του στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή στις 00:09 ώρα Ελλάδας την 1η Φεβρουαρίου 2026, που αντιστοιχεί σε ξημερώματα Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου για την Ελλάδα.

Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, εμφανιζόμενη πλήρως φωτισμένη από τη Γη. Η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει στην ανατολή, κοντά στα άστρα του αστερισμού του Καρκίνου. Στο Βόρειο Ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η θέα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τη Σελήνη να λάμπει έντονα και συχνά να εμφανίζει ελαφριά κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση λόγω της διάθλασης του φωτός της μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Το θέαμα ενισχύεται από το γνωστό φαινόμενο της «σεληνιακής ψευδαίσθησης» (moon illusion), όπου η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, λόγω της σύγκρισης με αντικείμενα του προσκηνίου.

Το όνομα «Σελήνη του Χιονιού» προέρχεται από τις έντονες χιονοπτώσεις που είναι συχνές τον Φεβρουάριο στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ σε ορισμένες παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής ονομάζεται και «Σελήνη της Πείνας» (λόγω περιορισμένων αποθεμάτων τροφής) ή «Πανσέληνος της Αρκούδας» (λόγω γέννησης μικρών αρκούδων).

Πέρα από την αστρονομική της ομορφιά, η πανσέληνος αυτή έχει πολιτισμική και πνευματική σημασία. Στην Ινδία συμπίπτει με το Guru Ravidas Jayanti (1 Φεβρουαρίου 2026), γιορτή για τον πνευματικό ηγέτη Γκουρού Ραβιντάς, που προωθούσε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και με τη Magha Purnima, ημέρα νηστείας, προσευχής και φιλανθρωπίας για τους Ινδουιστές.

Την ίδια περίοδο, ο πλανήτης Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός ως λαμπρό «βραδινό άστρο» πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα. Εδώ είναι ενδεικτικές εικόνες του Δία κοντά σε φεγγάρι ή σε νυχτερινό ουρανό:

Σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής, η 2α Φεβρουαρίου θα προσφέρει επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς η Σελήνη θα αποκρύψει προσωρινά τον Ρέγκουλο (το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα) σε φαινόμενο σεληνιακής απόκρυψης (occultation).

