Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: «Η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος εταίρος των αμερικανικών εταιρειών»
03 Δεκ. 2025 21:13
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες, ενώ τόνισε την ταχεία υλοποίηση των συμφωνιών που υπογράφηκαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο:

  • την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil σε συνεργασία με Hellenic Energy και Energean,
  • τη δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου για 100 εκατομμύρια καταναλωτές,
  • τις νέες συμβάσεις προμήθειας αμερικανικού LNG από ελληνικές εταιρείες.

«Οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενισχύουν την εθνική μας ασφάλεια και αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Το πρόγραμμα του κ. Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται την Πέμπτη με σειρά συναντήσεων με γερουσιαστές των ΗΠΑ (Ted Cruz, Jerry Moran, Bill Hagerty, Ruben Gallego), στελέχη του International Development Finance Corporation, τον CEO της Venture Global Mike Sabel, καθώς και εκπροσώπους της AIPAC και του American Jewish Committee.

