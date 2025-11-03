Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής, ενόψει του συνεδρίου της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ και 25 υπουργών Ενέργειας από χώρες της ΕΕ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την εκδήλωση «μήνυμα εμπιστοσύνης» προς την ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική θέση, την πολιτική σταθερότητα και τη φιλική νομοθεσία που καθιστούν τη χώρα ιδανικό κόμβο για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση και σχέδιο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, επιβεβαιώνοντας εντατικές συζητήσεις για νέες επενδύσεις σε αγωγούς και σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων σημαντικών συμφωνιών στις 7 Νοεμβρίου, σημειώνοντας: «Είμαστε πολύ κοντά να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά, με αμερικανική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα».

Ο υπουργός υπενθύμισε τις υπάρχουσες δυνατότητες της χώρας, όπως οι σταθμοί Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, ενώ προανήγγειλε την εξέταση τρίτου LNG. Επιπλέον, για τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση στοχεύει στην επιτάχυνση των γεωτρήσεων: «Δεν μπορώ να πω αν θα χρειαστούν 4, 5 ή 6 χρόνια, αλλά είναι κυρίαρχη προτεραιότητα να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο».

Εστίασε στα «οραματικά αλλά αναγκαία» ενεργειακά καλώδια με Αίγυπτο και Κύπρο. Για την Αίγυπτο, τόνισε ότι η εισαγωγή αιολικής ενέργειας θα παρέχει «άφθονη και φθηνή ενέργεια», απαραίτητη για τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Σχετικά με την Κύπρο, σημείωσε πρόοδο μετά από δύο χρόνια καθυστέρησης, με μεταβίβαση αδειών και πρόθεση επίλυσης εκκρεμοτήτων από αμφότερες τις πλευρές.

Για τη λειψυδρία

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε σχέδιο 2,5 δισ. ευρώ, με 1 δισ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 250 εκατ. από την ΕΤΑΑ και υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια της ΕΥΔΑΠ, η οποία διαθέτει «μηδενικό δανεισμό». Διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια, καθώς «η Ελλάδα έχει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό στην Ευρώπη». Ανακοίνωσε συνενώσεις 50 τοπικών οργανισμών ύδρευσης και επέκταση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ σε περιοχές όπως Χαλκιδική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, με στόχο ενιαίο φορέα για ύδρευση και άρδευση. «Χάνουμε το 50% του νερού λόγω κακής διαχείρισης – πρέπει να νοικοκυρέψουμε το σύστημα», εξήγησε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



