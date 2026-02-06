Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, με φόντο την εμπλοκή του συζύγου της στην υπόθεση που συνδέεται με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και την έρευνα για διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ίδια επικαλέστηκε λόγους υγείας οικογενειακού χαρακτήρα, δηλώνοντας ότι δεν θα αναλάβει τον νέο της ρόλο ως υποδιοικήτρια της αναβαθμισμένης Ανεξάρτητης Αρχής. Η κ. Στρατινάκη είχε ήδη αναλάβει από το 2024 καθήκοντα Συνηγόρου του Καταναλωτή και επρόκειτο να συνεχίσει στη νέα δομή της Αρχής.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε διαθεσιμότητα τέθηκε δημοσιογράφος της ΕΡΤ, καθώς το όνομά του φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Η αποκάλυψη για υπόθεση Παναγόπουλου, δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να διαχειριζόταν κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.

Η έρευνα κάνει λόγο για απευθείας αναθέσεις έργων σε εταιρείες χωρίς επαρκή υποδομή ή προσωπικό, πληρωμές σε μετρητά και μεταφορά σημαντικών ποσών χωρίς σαφή αιτιολογία. Το ύψος των χρημάτων που εξετάζονται εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος φέρεται —σύμφωνα με τις ενδείξεις που εξετάζουν οι αρχές— να σχετίζεται με τη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονταν για επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων μέσω φορέων και συνδεδεμένων οργανισμών.

Οι «εταιρείες-οχήματα» και οι οικονομικές ροές

Από την έρευνα προκύπτει ότι ορισμένες εταιρείες που ανέλαβαν έργα ενδέχεται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί μεταφοράς χρημάτων, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και οργανωτική υποδομή για την υλοποίηση των έργων.

Οι αρχές εξετάζουν αν μέρος των ποσών καταβαλλόταν σε μετρητά χωρίς νόμιμη αιτία και αν στη συνέχεια ενσωματωνόταν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, κάτι που θα μπορούσε να συνιστά νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα ανάκτησης πιθανών παράνομων χρημάτων.

Η δέσμευση αφορά ποσά μέχρι το εκτιμώμενο ύψος του οικονομικού οφέλους που ερευνάται, ενώ εξαιρούνται ποσά που σχετίζονται με βασικές ανάγκες διαβίωσης και νομική υποστήριξη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη προσδιορισμό των ευθυνών και των διασυνδέσεων, ενώ η τελική κρίση θα ανήκει στη Δικαιοσύνη.

