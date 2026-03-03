Παραπέμπεται ο διαιτητής του αγώνα Ατρόμητος – Αχαϊκή

Για ποιον λόγο τον παραπέμπει ο παρατηρητής και σε ποια φάση στέκεται περισσότερο

Παραπέμπεται ο διαιτητής του αγώνα Ατρόμητος - Αχαϊκή
03 Μαρ. 2026 12:40
Pelop News

Βαθμολογία με την οποία παραπέμπεται ο διαιτητής του αγώνα Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή, Γιώργος Μπακόπουλος, έβαλε ο παρατηρητής διαιτησίας της αναμέτρησης, Ανδρέας Τριανταφύλλης.

Στη φάση όπου ο Ατρόμητος Πατρών κερδίζει το πρώτο πέναλτι, θεωρεί ότι σωστά το δίνει, όμως παράλληλα θα έπρεπε να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή της Αχαϊκής με κόκκινη κάρτα, διότι κρατάει τον επιτιθέμενο, ο οποίος είναι έτοιμος να σκοράρει.

Στη φάση όπου κερδίζει το πέναλτι η Αχαϊκή, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί πρόκειται για «πιεστικό/αντικανονικό» μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή.

Και πάμε στην επίμαχη φάση, όπου η Αχαϊκή ζητάει πέναλτι για να γίνει το 3-1 υπέρ της. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της διαιτησίας, σωστά δεν δίνεται. Ο ποδοσφαιριστής της Αχαϊκής τρέχει και τον ακολουθεί κατά πόδας ο αντίπαλος.

Ξαφνικά σταματάει για να αλλάξει πορεία επειδή ο συμπαίκτης του του γυρίζει τη μπάλα και ο αμυντικός πέφτει πάνω του εφόσον ο ίδιος σταματάει.

Στη φάση όπου ο Ατρόμητος κερδίζει πέναλτι στις καθυστερήσεις, ο Μπακόπουλος δεν έχει εικόνα. Τον ενημερώνουν ο βοηθός Κακαφώνης και ο 4ος Βαβαρούτας πως υπάρχει πέναλτι και αυτός το δίνει.

Ερώτημα – τροφή για σκέψη που έχει να κάνει και με τη διαχείριση που ίσως έκανε ένας έμπειρος ρέφερι: Αν δεν συμμεριστεί την άποψη του βοηθού και δεν δώσει τίποτα, σήμερα θα φώναζε κάποιος για τη διαιτησία ή όλα θα ήταν μέλι – γάλα;

Συνολικά ο παρατηρητής θεωρεί καλή τη διαιτησία του Μπακόπουλου με εξαίρεση την κόκκινη κάρτα που έπρεπε κατά τη γνώμη του να δείξει στον πάικτη της Αχαϊκής.

Επίσης, σύμφωνα με τους ανθρώπους της διαιτησίας υπάρχουν σοβαρά διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια Πάτραι – Αρης, Εθνικός Πατρών – Πανμοβριακός, για τα οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι.

