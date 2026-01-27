Παράπονα στην οδό Λεωνίδου στην Εγλυκάδα: Ο φράχτης έπεσε, ποιος θα τον σηκώσει;

Ένα μικρό αλλά κρίσιμο κομμάτι του οδικού δικτύου στα όρια Εγλυκάδας και Ριγανόκαμπου μετατρέπεται σε καθημερινό εμπόδιο για κατοίκους και διερχόμενους, με την κακή κατάσταση του δρόμου και την ανεξέλεγκτη βλάστηση να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και ασφάλειας.

Παράπονα στην οδό Λεωνίδου στην Εγλυκάδα: Ο φράχτης έπεσε, ποιος θα τον σηκώσει; Ισα που χωράει να περάσει αυτοκίνητο στο δρομάκι
27 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το στενό δρομάκι (οδός Λεωνίδου) που συνδέει την οδό Δαμασκηνού με την οδό Ηρακλέους στα σύνορα Εγλυκάδας και Ριγανόκαμπου, έχουμε ξαναγράψει στο παρελθόν.

Από τη μια το οδόστρωμα που θυμίζει δρόμο άλλων εποχών κι από την άλλη η ανεξέλεγκτη βλάστηση που εμποδίζει, για αδιευκρίνιστους ακόμη λόγους, την ένωση με τη γειτονική οδό Χαλκιόπης (αλήθεια γιατί δεν καθαρίζεται το συγκεκριμένο σημείο;), βάζουν εμπόδια στις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής.

Η πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε ένα ακόμη πρόβλημα. Ο λόγος για φράκτες και δέντρα επί της οδού Λεωνίδου που σε κάποια σημεία έπεσαν και σε κάποια άλλα σημεία πήραν κλίση, με αποτέλεσμα τα φυσικά εμπόδια που δημιουργήθηκαν να εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων, αλλά και των πεζών.

Οι σχετικές καταγγελίες από κατοίκους του Ριγανοκάμπου έφτασαν ήδη στα γραφεία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και ζητούμενο είναι να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού του χώρου. «Επικοινωνήσαμε τον Δήμο και μας είπαν ότι θα το δουν, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα», τόνισε ο κύριος Νίκος, κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε τα εξής: «Ο ένας μάς λέει ότι είναι θέμα του Δήμου, ο άλλος ότι ευθύνονται οι ιδιοκτήτες, ο τρίτος ότι δεν υπάρχει προσωπικό να έρθει να καθαρίσει, ας αποφασίσουν επιτέλους τι πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορούμε να διασχίσουμε τον δρόμο με τα αυτοκίνητά μας. Κι όταν με το καλό καθαρίσουν τον χώρο, ας ανοίξουν και τα εμπόδια με την οδό Χαλκιόπης για να μπορούμε να βγαίνουμε στην οδό Βενιζέλου χωρίς να κάνουμε κύκλο».

Με αφορμή τα παραπάνω, κάτοικοι της περιοχής άφησαν να εννοηθεί και ότι «παράδρομοι πλησίον της οδού Δαμασκηνού είτε έχουν γεμίσει βλάστηση είτε έχουν γεμίσει κοτέτσια», μια καταγγελία που είναι πολύ σοβαρή και θα πρέπει να διερευνηθεί από τους αρμοδίους. Η «Π» επικοινώνησε με τον Δήμο Πατρέων, ο οποίος θα επιληφθεί του θέματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
