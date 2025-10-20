Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Σωματείο Ποτών – Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας – Βόρειας Ηλείας κατέθεσαν υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνο Λογοθέτη.

Το υπόμνημα εστίαζε στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών εργατών γης στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας, ζητώντας από την Πολιτεία να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες στέγασης, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργάτες γης.

Ο κ. Λογοθέτης δεσμεύτηκε να απαντήσει εγγράφως εντός μίας εβδομάδας, αφού προηγουμένως υπάρξει επικοινωνία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ανακοίνωσή τους, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Σωματείο Ποτών – Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας – Βόρειας Ηλείας επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και τον διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία, «μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των μεταναστών εργατών γης».

