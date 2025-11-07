Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς

Οι εκδόσεις Gutenberg ανακοινώνουν την επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, ενώ το έργο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

07 Νοέ. 2025 11:32
Μια ιδιαίτερη εκδήλωση φιλοξενεί το Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, όπου οι εκδόσεις Gutenberg θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του θεάτρου (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα) και αναμένεται να συγκεντρώσει πολιτικούς, ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού, καθώς και το κοινό που θέλει να ακούσει από κοντά τον συγγραφέα και πρώην πρωθυπουργό να μιλά για το έργο του.

Το βιβλίο «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει επίσημα στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια νέα σελίδα στην εκδοτική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα.
