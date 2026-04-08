Πάσχα 2026: «Φωτιά» οι τιμές στο γιορτινό τραπέζι

Πόσο θα πληρώσουμε το αρνί και πού θα φτάσει ο συνολικός λογαριασμός!

08 Απρ. 2026 8:03
Pelop News

Σημαντική επιβάρυνση θα κληθούν να αντιμετωπίσουν φέτος οι καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι, καθώς οι τιμές στα βασικά αγαθά παρουσιάζουν αύξηση που αγγίζει το 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), το συνολικό κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 412,29 ευρώ, έναντι των 361,95 ευρώ που ίσχυαν το 2025.

Η τιμή του οβελία αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα συνοικιακά κρεοπωλεία της επαρχίας η τιμή ξεκινά από τα 16 ευρώ το κιλό, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) η τιμή σκαρφαλώνει στα 18 με 19 ευρώ το κιλό.

Πιο αναλυτικά, η αγορά κινείται σε τρεις ταχύτητες:

  • Σούπερ Μάρκετ: Το αρνί κυμαίνεται γύρω στα 13 ευρώ και το κατσίκι στα 14 ευρώ το κιλό.

  • Κρεοπωλεία γειτονιάς: Οι τιμές ξεκινούν από τα 14,80 ευρώ και φτάνουν έως και τα 19,70 ευρώ (για το κατσίκι).

  • Βαρβάκειος Αγορά: Οι τιμές διατηρούνται χαμηλότερα, μεταξύ 12 και 15 ευρώ το κιλό.

Αυξήσεις «φωτιά» στα οπωροκηπευτικά

Πέρα από το κρέας, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις εντοπίζονται στα λαχανικά. Το μαρούλι πωλείται ακριβότερα κατά 27,1%, οι ντομάτες κατά 13%, ενώ τα φρούτα (μήλα, πορτοκάλια) ακολουθούν με αυξήσεις από 14% έως 16%. Στον αντίποδα, μικρότερες είναι οι επιβαρύνσεις στα πασχαλινά τσουρέκια (+2,3%) και στα βαμμένα αυγά (+1,6%).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:33 Υδρογονάνθρακες: Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027
11:32 Νεκρές σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν δύο αδελφές στη Λάρισα
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
