Πάσχα 2026: «Φωτιά» οι τιμές στο γιορτινό τραπέζι

Σημαντική επιβάρυνση θα κληθούν να αντιμετωπίσουν φέτος οι καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι, καθώς οι τιμές στα βασικά αγαθά παρουσιάζουν αύξηση που αγγίζει το 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), το συνολικό κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 412,29 ευρώ, έναντι των 361,95 ευρώ που ίσχυαν το 2025.

Η τιμή του οβελία αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα συνοικιακά κρεοπωλεία της επαρχίας η τιμή ξεκινά από τα 16 ευρώ το κιλό, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) η τιμή σκαρφαλώνει στα 18 με 19 ευρώ το κιλό.

Πιο αναλυτικά, η αγορά κινείται σε τρεις ταχύτητες:

Σούπερ Μάρκετ: Το αρνί κυμαίνεται γύρω στα 13 ευρώ και το κατσίκι στα 14 ευρώ το κιλό.

Κρεοπωλεία γειτονιάς: Οι τιμές ξεκινούν από τα 14,80 ευρώ και φτάνουν έως και τα 19,70 ευρώ (για το κατσίκι).

Βαρβάκειος Αγορά: Οι τιμές διατηρούνται χαμηλότερα, μεταξύ 12 και 15 ευρώ το κιλό.

Αυξήσεις «φωτιά» στα οπωροκηπευτικά

Πέρα από το κρέας, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις εντοπίζονται στα λαχανικά. Το μαρούλι πωλείται ακριβότερα κατά 27,1%, οι ντομάτες κατά 13%, ενώ τα φρούτα (μήλα, πορτοκάλια) ακολουθούν με αυξήσεις από 14% έως 16%. Στον αντίποδα, μικρότερες είναι οι επιβαρύνσεις στα πασχαλινά τσουρέκια (+2,3%) και στα βαμμένα αυγά (+1,6%).

