Πάσχα στο Top Parks Πάτρας με τον Scooby Doo LIVE !

Το Τop Fun for kids έρχεται με μία διήμερη Πασχαλινή δράση, με τον αγαπημένο Scooby Doo που θα βρίσκεται live στο Top Parks Πάτρας, για να λύσει ένα μυστήριο μαζί με τον Σέρλοκ Κλωκ.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση, να παίξουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Με 8 μοναδικές παραστάσεις Scooby Doο, 4 & 5 Απριλίου.

Ώρες παραστάσεων: 12:00 – 14:00 & 17:00 – 19:00, με ελεύθερη είσοδο!

Με δωρεάν πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση, στο νέο εμπορικό πάρκο TOP PARKS Πάτρας, θα κάνετε και τις καλύτερες Πασχαλινές αγορές και δώρα, σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως:

IKEA, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ADIDAS, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, SINSAY, PEPCO, KIABI.

Επιπλέον για διάλλειμα από τις αγορές ένα απολαυστικό φαγητό σας περιμένει στο εστιατόριο της ΙΚΕΑ και στο KFC, και για έναν αναζωογονητικό καφέ, στο MIKEL.

Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS ΠΑΤΡΑΣ. Ανθείας και Ακτή Δυμαίων, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

