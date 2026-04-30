ΠΑΣΟΚ κατά Κακλαμάνη και Μαξίμου για τη Διάσκεψη: «Αντιθεσμική μεθόδευση» πίσω από την αναβολή

Σκληρή πολιτική επίθεση κατά του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αναβολή της ψηφοφορίας στη Διάσκεψη των Προέδρων για την πλήρωση θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά ανοιχτά για «άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση» και αποδίδει την εξέλιξη σε ευθεία συνεννόηση του προέδρου της Βουλής με το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο ότι η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά ότι η συνεδρίαση ανεβλήθη χωρίς να γίνει η ψηφοφορία που, όπως υποστηρίζει, προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι υπήρχε περιθώριο να καλυφθεί τουλάχιστον η θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία παραμένει ακέφαλη από τον Μάιο του 2025, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου.

Διαβάστε επίσης: Άγρια σύγκρουση Δουδωνή – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις υποψηφιότητες

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, να προκηρυχθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Όπως σημειώνει, η πρόταση αυτή έγινε δεκτή, υποβλήθηκαν δεκάδες βιογραφικά και το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αξιολόγησή τους, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, κάτι που, κατά την ίδια ανακοίνωση, δεν έκαναν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, το κόμμα συμφώνησε τελικά στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα, όχι όμως και στην πρόταση για τον Συνήγορο του Πολίτη.

«Οι μάσκες έπεσαν ξανά»

Από εκεί και πέρα, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επί μήνες επιχειρούσε να του φορτώσει την ευθύνη για την καθυστέρηση στην κάλυψη των θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ τώρα που, όπως λέει, υπήρχε δυνατότητα συμφωνίας τουλάχιστον για την ΑΠΔΠΧ, επέλεξε να μπλοκάρει τη διαδικασία. Με φράσεις όπως «οι μάσκες έπεσαν ξανά», η Χαριλάου Τρικούπη μιλά για φαυλότητα, σκοτεινές μεθοδεύσεις και υπόγειες διαδρομές, συνδέοντας το ζήτημα με τη συνολική κριτική της προς την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμικών αντιβάρων.

Το πολιτικό βάρος της σύγκρουσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ειδικό θεσμικό φορτίο, σε μια περίοδο που η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών παραμένει ενεργή. Το επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων ανέδειξε ξανά όχι μόνο τη μετωπική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη δυσκολία συγκρότησης σταθερών κοινοβουλευτικών συσχετισμών για κρίσιμες θεσμικές επιλογές.

Τι συνέβη στη Διάσκεψη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το κοινοβουλευτικό παρασκήνιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε δύο πρόσωπα για τις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και της ΑΠΔΠΧ, ενώ η διαδικασία τελικά δεν ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία αναβλήθηκε. Για την εκλογή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών απαιτείται πλειοψηφία 3/5, γεγονός που κάνει ακόμη πιο κρίσιμη κάθε στάση κομμάτων και κάθε κοινοβουλευτικό ελιγμό. Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, επιχειρεί πλέον να μετατρέψει την υπόθεση σε ευρύτερο πολιτικό και θεσμικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης.

