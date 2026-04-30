Άγρια σύγκρουση Δουδωνή – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σκηνικό σκληρής πολιτικής σύγκρουσης εκτυλίχθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου η συζήτηση για τη νέα ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξελίχθηκε σε μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδωνή και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ένταση άναψε όταν έγινε γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την Αικατερίνη Συγγούνα, επιλογή που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε ευθέως στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία και μιλώντας για «μείζον σκάνδαλο» και «μείζονα λαθροχειρία», συνδέοντας μάλιστα την υπόθεση με το ευρύτερο πολιτικό φορτίο των υποκλοπών. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τη συνεδρίαση, υποστήριξε ακόμη ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα δεν είχε δοθεί τέτοιο σήμα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για υπαναχώρηση.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής απάντησε σε υψηλούς τόνους, υπερασπιζόμενος τη στάση του κόμματός του και τονίζοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ανοιχτή και αξιοκρατική, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση βιογραφικών. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται τέτοιες διαδικασίες για να ξεφύγει από παθογένειες του παρελθόντος, ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι επιδιώκει να παραμένει ακέφαλη η Αρχή και ότι υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

Η πρόταση Κακλαμάνη και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, η διαδικασία που ακολουθήθηκε κινήθηκε ακριβώς στη γραμμή που είχε ζητήσει πριν από μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή να προκηρύσσονται οι θέσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές και να εξετάζονται βιογραφικά υποψηφίων. Όπως είπε, κατατέθηκαν συνολικά 42 βιογραφικά και, με βάση αυτή τη διαδικασία, ο ίδιος εισηγήθηκε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αικατερίνη Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε ως προς την πρώτη πρόταση, αλλά συμφώνησε στην επιλογή της κ. Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ, η οποία παραμένει χωρίς επικεφαλής από τον Μάιο του 2025, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Αυτή ακριβώς η σύμπτωση ανάμεσα στην πρόταση Κακλαμάνη και τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν που πυροδότησε τη σύγκρουση στην αίθουσα.

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε

Το τεταμένο κλίμα και η αδυναμία διαμόρφωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας οδήγησαν τελικά στην αναβολή της διαδικασίας. Για την εκλογή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών απαιτείται πλειοψηφία 3/5, κάτι που δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί, με αποτέλεσμα η ψηφοφορία να μετατεθεί.

Η αντιπαράθεση, πάντως, δεν έμεινε μόνο εντός της συνεδρίασης. Εκτός αίθουσας, ο Παναγιώτης Δουδωνής έστρεψε εκ νέου τα πυρά του προς τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε ποιος πραγματικά δεν θέλει να αποκτήσουν επικεφαλής οι Ανεξάρτητες Αρχές. Την ίδια ώρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώθηκαν αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, με τον Διονύση Καλαματιανό να υπογραμμίζει ότι όταν η αντιπολίτευση λέει πως η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην πράξη.

Το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υποστήριξε ότι είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει σύμπραξη με κυβερνητικές προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό επέμεινε ότι ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε εκφράσει διαφορετική εικόνα σε προηγούμενη επικοινωνία τους, κάτι που αξιοποίησε για να εντείνει τις καταγγελίες της για πολιτική ανακολουθία και υπόγεια συνεννόηση.

Η ουσία είναι ότι μια διαδικασία που αφορούσε την πλήρωση δύο κρίσιμων θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές μετατράπηκε σε σκληρό επεισόδιο με βαρύ πολιτικό υπόβαθρο. Και αυτό γιατί πίσω από την ονομαστική συζήτηση για πρόσωπα, φάνηκαν ξανά οι μεγάλες γραμμές της σύγκρουσης στην αντιπολίτευση, αλλά και η δυσκολία διαμόρφωσης κοινού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

