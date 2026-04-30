Μητσοτάκης στα εγκαίνια του UNIC Athens: Αιχμές για την αντιπολίτευση και μήνυμα για το άρθρο 16

Με σαφές πολιτικό αποτύπωμα και αναφορές που ξεπερνούσαν το στενό πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Στην τελετή έδωσαν το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ παρούσα ήταν και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, οι δύο ηγέτες ξεναγήθηκαν στους χώρους του νέου πανεπιστημιακού campus.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από την αρχή έντονο πολιτικό τόνο στην παρέμβασή του, υπερασπιζόμενος την κυβερνητική επιλογή για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν υποχώρησε απέναντι σε όσα χαρακτήρισε αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η πρόοδος δεν μπορεί να έρθει με προσκόλληση στο χθες, αλλά με σχέδιο, γνώση και προσανατολισμό στο μέλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι στόχος είναι να δοθούν περισσότερες επιλογές στους νέους που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά και να αποκτήσει η Ελλάδα προοπτική διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η νέα του αναφορά στο άρθρο 16 του Συντάγματος, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά χρειάζεται ακόμη ένα: να κριθεί αναθεωρητέο το συγκεκριμένο άρθρο, ώστε, όπως είπε, να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Με τη φράση αυτή επιχείρησε να επαναφέρει καθαρά στην πολιτική ατζέντα μια συζήτηση που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ακόμη ότι η κυβερνητική κατεύθυνση ήταν εξαρχής σαφής και χωρίς εκπτώσεις ως προς τα αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια ευρύτερη αλλαγή τοπίου στην ανώτατη εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σταδιακά σε διεθνές κέντρο σπουδών. Σύμφωνα με τις ίδιες τοποθετήσεις, η προοπτική είναι ο αριθμός αυτών των ιδρυμάτων να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το νέο ακαδημαϊκό σχήμα, το UNIC Athens θα φιλοξενήσει στην πρώτη φάση ανάπτυξής του προγράμματα σε τομείς όπως η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, το Marketing, η Πληροφορική και η Επιστήμη Δεδομένων. Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι πρόκειται για ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καθώς συνδέεται με την έναρξη της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής και Νομικής Σχολής στη χώρα. Η συνολική ανάπτυξη του campus προβλέπεται να γίνει σε τρεις φάσεις, με την επόμενη να τοποθετείται έως το 2028 και την τρίτη έως το 2031.

Σημειώνεται ότι το σημερινό γεγονός αφορά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και όχι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αναφέρθηκε λανθασμένα σε ορισμένες πρώτες μεταδόσεις. Οι επίσημες και νεότερες αναφορές προσδιορίζουν ρητά ότι τα εγκαίνια έγιναν για το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα.

