ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»

Με αιχμηρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για ασυνάρτητες δικαιολογίες και πολιτική υποκρισία σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
29 Οκτ. 2025 14:45
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις τοποθετήσεις κυβερνητικών πηγών, τονίζοντας ότι «οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο» στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την επίμαχη τροπολογία.

«Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος, κάνοντας λόγο για «πολιτική υποκρισία που ξεπερνά κάθε όριο».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει συγκεκριμένα σε τρία ερωτήματα:

– Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν ήδη από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα και προστέθηκαν τώρα;

– Τι νέο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας εισάγει η τροπολογία για την τήρηση της τάξης;

– Και, τελικά, ποιον ακριβώς στόχο εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα», καταλήγει η ανακοίνωση, αφήνοντας αιχμές για κυβερνητική σύγχυση και αδυναμία ουσιαστικής τεκμηρίωσης των επιλογών της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ