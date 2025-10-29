ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις τοποθετήσεις κυβερνητικών πηγών, τονίζοντας ότι «οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο» στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την επίμαχη τροπολογία.

«Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος, κάνοντας λόγο για «πολιτική υποκρισία που ξεπερνά κάθε όριο».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει συγκεκριμένα σε τρία ερωτήματα:

– Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν ήδη από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα και προστέθηκαν τώρα;

– Τι νέο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας εισάγει η τροπολογία για την τήρηση της τάξης;

– Και, τελικά, ποιον ακριβώς στόχο εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα», καταλήγει η ανακοίνωση, αφήνοντας αιχμές για κυβερνητική σύγχυση και αδυναμία ουσιαστικής τεκμηρίωσης των επιλογών της.

