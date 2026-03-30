ΠΑΣΟΚ: Μαραθώνια καταμέτρηση για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Μπροστά η Διαμαντοπούλου, ισχυρό προβάδισμα των «προεδρικών»

Σε εξέλιξη παρέμενε και τη Δευτέρα η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μετά το κλείσιμο της κάλπης το απόγευμα της Κυριακής 30 Μαρτίου. Η διαδικασία εξελίσσεται σε πραγματικό μαραθώνιο, καθώς στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν 506 υποψήφιοι και περίπου 5.000 σύνεδροι είχαν δικαίωμα να βάλουν έως 45 σταυρούς προτίμησης για την εκλογή 271 μελών της νέας ΚΠΕ.

Η μέχρι στιγμής εικόνα από την καταμέτρηση δείχνει ότι η Άννα Διαμαντοπούλου κινείται στην πρώτη θέση, ενώ πίσω της ακολουθούν, με τη σειρά να παραμένει ρευστή όσο προστίθενται νέα τμήματα της καταμέτρησης, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο Θανάσης Γλαβίνας και ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Στα ονόματα που εμφανίζονται επίσης ψηλά συγκαταλέγονται ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη και η Μάρα Κουκουδάκη, στελέχη που εντάσσονται στο προεδρικό μπλοκ.

Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έως τώρα εικόνα είναι ότι η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη οδεύει προς καθαρή κυριαρχία στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι «προεδρικοί» θα κατακτήσουν τη μερίδα του λέοντος στη σύνθεση της ΚΠΕ, με ορισμένες προβλέψεις να ανεβάζουν τον αριθμό τους ακόμη και πάνω από τα 170 μέλη επί συνόλου 271.

Από το περιβάλλον του Μανώλη Χριστοδουλάκη, τα πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν ισχυρή επίδοση σε σταυρούς είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Ελισάβετ Φελώνη και ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Στην πλευρά του Χάρη Δούκα ξεχωρίζουν ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Κώστας Πανδής και η Ρωξάνη Μπέη, ενώ από το περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου εμφανίζονται να προηγούνται ο Γιώργος Πετρουλάκης και η Έφη Χαλάτση. Στους «διαμαντοπουλικούς» καταγράφονται υψηλές επιδόσεις για τη Χαρά Κεφαλίδου και τη Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Η αργή εξέλιξη της διαδικασίας αποτυπώνει και τη δυσκολία της σταυροδοσίας, καθώς η ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή ήταν μία από τις πιο σύνθετες εσωκομματικές διαδικασίες των τελευταίων ετών. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να κλειδώσει μόνο όταν ολοκληρωθεί πλήρως η καταμέτρηση, όμως η τάση που έχει ήδη διαμορφωθεί δίνει σαφές πολιτικό στίγμα για τους συσχετισμούς της επόμενης ημέρας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

