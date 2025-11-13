ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη

Με αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια.

13 Νοέ. 2025 13:11
«Υπάρχουν “εθιμικές” ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία και προσπάθεια αποσιώπησης των δηλώσεων Φλωρίδη περί «εθίμου που κρατά αιώνες». Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «διαστρεβλώνει και ψεύδεται», αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά ερωτήματα για τις «ζώνες ανομίας» που, όπως είπε, διαμορφώνονται λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Αφορμή για την παρέμβαση του Κώστα Τσουκαλά στάθηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το Σάββατο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, είχε αναφέρει πως «κάτω από ένα έθιμο – όπως και να το πούμε, αυτό που κρατάει αιώνες, βεντέτα και δεν συμμαζεύεται – στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά τις τοποθετήσεις τόσο του κ. Φλωρίδη όσο και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις δηλώσεις του περί «εγκλημάτων τιμής».

«Μπορεί να μας εξηγήσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τι εννοεί ο Υπουργός όταν κάνει λόγο για “έθιμο που κρατά αιώνες”; Υπάρχουν “εθιμικές” ανθρωποκτονίες; Ή μήπως, για ακόμη μια φορά, ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους;» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει «υποκρισία, διαστρέβλωση και ψέμα».

«Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας — όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης;» κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

