ΠΑΣΟΚ: Πρώτος στην Αχαΐα ο Άρης Καρβούνης

Η νέα ΚΕ, που αριθμεί συνολικά 271 μέλη, έναντι 301 μέχρι πρότινος

31 Μαρ. 2026 9:00
Pelop News

Ο Άρης Καρβούνης ήταν ο πρώτος σε αριθμό ψήφων Αχαιός που εκλέγετο στην καινούργια Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Στη νέα ΚΕ, που αριθμεί συνολικά 271 μέλη (έναντι 301 μέχρι πρότινος) εκλέγονταν και οι Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Κατερίνα Σολωμού και Αρης Γκατζόγιας, με τα στελέχη που είναι φίλα προσκείμενα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να αγγίζουν το ποσοστό του 60%. Από την άλλη πλευρά, το «μπλοκ» του Μανώλη Χριστοδουλάκη εξέλεγε, με βάση τα ανεπίσημα αποτελέσματα, 74 στα 271 μέλη, ήτοι ποσοστό 27%.

 

10:27 Πολλιάς στον peloponnisos FM: «Είμαστε ικανοποιημένοι από τον Ημιμαραθώνιο, στόχος οι 10.000 δρομείς»
10:20 Κύπρος: Ορατή πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ
10:17 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:10 Πέτη Πέρκα: Νέα Πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
10:01 Πρώτο βήμα για τον οδοντωτό, αλλά…-Κλειδί η μελέτη από το ΤΕΕ
9:59 Έσωσε γλάρο μπλεγμένο σε ένα μέτρο σπάγκο βουτώντας στο φράγμα Θέρμης
9:50 Τα Εμιράτα επιχειρούν να πλήξουν την οικονομία του Ιράν
9:41 Κ. Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών
9:31 «Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει», Νίξον για Αταμάν
9:21 Σήμερα (31/03/2026) η καταβολή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δείτε εάν είστε δικαιούχος
9:11 Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
9:00 ΠΑΣΟΚ: Πρώτος στην Αχαΐα ο Άρης Καρβούνης
8:51 Δύο νεκροί και 30 τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσικά drones
8:41 Το Associated Press αποκαλύπτει: Γιατί οι σύμμαχοι του Τραμπ στον Κόλπο ζητούν να συνεχίσει τον πόλεμο
8:30 «Η επιλογή σας βαθιά καθεστωτική και βρόμικη. Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης», επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη
8:19 Μεταδόσεις: Ουγγαρία-Ελλάδα και η μάχη της Ελπίδων με τη Γερμανία
8:09 Τα νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ: Ονόματα και σταυροί στη νέα Κεντρική Επιτροπή, πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης
7:58 Το στερνό «αντίο» στη Μαρινέλλα,η κηδεία της και η επιθυμία της οικογένειάς της
7:47 Δήμος Καλαβρύτων: Έργα θωράκισης και προστασίας του Οδοντωτού αλλά με την γραμμή εν λειτουργία
7:38 Καιρός: Το φαινόμενο Erminio έρχεται, κόκκινος συναγερμός, που και γιατί θα χτυπήσει!
