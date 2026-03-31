ΠΑΣΟΚ: Πρώτος στην Αχαΐα ο Άρης Καρβούνης

Ο Άρης Καρβούνης ήταν ο πρώτος σε αριθμό ψήφων Αχαιός που εκλέγετο στην καινούργια Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Στη νέα ΚΕ, που αριθμεί συνολικά 271 μέλη (έναντι 301 μέχρι πρότινος) εκλέγονταν και οι Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Κατερίνα Σολωμού και Αρης Γκατζόγιας, με τα στελέχη που είναι φίλα προσκείμενα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να αγγίζουν το ποσοστό του 60%. Από την άλλη πλευρά, το «μπλοκ» του Μανώλη Χριστοδουλάκη εξέλεγε, με βάση τα ανεπίσημα αποτελέσματα, 74 στα 271 μέλη, ήτοι ποσοστό 27%.

