ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Στην παρουσίαση των προτάσεών του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, μέσω ενημερωτικής καμπάνιας και δύο σποτ που δημοσιοποίησε, προβάλλοντας μέτρα που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «λύσεις αιχμής για ποιοτική καθημερινότητα» και παρουσιάζει τέσσερις βασικούς άξονες παρέμβασης.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτιστοποίηση των ροών οχημάτων, καθώς και η καθιέρωση πολυζωνικού ωραρίου προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την αποσυμφόρηση των ωρών αιχμής.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δυνατότητα τηλεργασίας σε περιοχές με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά τέσσερα χιλιόμετρα, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις από τροχαία ή βλάβες.

Το κόμμα παραπέμπει στη συνολική πρότασή του για το κυκλοφοριακό στην Αττική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε ΕΔΩ τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική.

