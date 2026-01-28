ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Με καμπάνια και ενημερωτικά σποτ, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, δίνοντας έμφαση σε ψηφιακά εργαλεία, τηλεργασία και ρυθμίσεις ωραρίου.

ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
28 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Στην παρουσίαση των προτάσεών του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, μέσω ενημερωτικής καμπάνιας και δύο σποτ που δημοσιοποίησε, προβάλλοντας μέτρα που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «λύσεις αιχμής για ποιοτική καθημερινότητα» και παρουσιάζει τέσσερις βασικούς άξονες παρέμβασης.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτιστοποίηση των ροών οχημάτων, καθώς και η καθιέρωση πολυζωνικού ωραρίου προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την αποσυμφόρηση των ωρών αιχμής.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δυνατότητα τηλεργασίας σε περιοχές με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά τέσσερα χιλιόμετρα, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις από τροχαία ή βλάβες.

Το κόμμα παραπέμπει στη συνολική πρότασή του για το κυκλοφοριακό στην Αττική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε ΕΔΩ τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ