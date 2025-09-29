Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της συζύγού του για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους.

29 Σεπ. 2025 10:09
Pelop News

Στη σύλληψη ενός πατέρα μετά από καταγγελία της συζύγού του, για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους, προχώρησαν αστυνομικοί, στο Αγρίνιο.

Ο 50χρονος, όπως μεταδίδει το agriniopress.gr έχει συλληφθεί και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.

Η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
