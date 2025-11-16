«Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

16 Νοέ. 2025 12:43
Pelop News

Στην Αθήνα έφτασε εδώ και λίγα λεπτά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Αρχικά όμως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα συναντηθεί  στις 13:00 με τον Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημειώνεται ότι στις 12:25 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το ουκρανικό προεδρικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ζελένσκι και την ουκρανική αποστολή.

Η ενέργεια παραμένει το κεντρικό θέμα των συζητήσεων σε αυτές τις συναντήσεις. Ο κάθετος διάδρομος, δηλαδή η μεταφορά φυσικού αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία, αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάπειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του συγκεκριμένου αγωγού. Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι δεν παραλείπει σε κάθε συνάντηση να θέτει το ζήτημα της ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας, ωστόσο, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η κυβέρνηση, δεν είναι εφικτό η Ελλάδα να προσφέρει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την ίδια της την άμυνα.

