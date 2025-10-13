Πάτρα – Αυτοψία στην οδό Γρηγορίου Μαρασλή: Ασφαλτόστρωση για λίγους;

Αναβρασμός επικρατεί στην οδό Γρηγορίου Μαρασλή, κάθετη της Πατρών – Κλάους, μετά τον κόμβο του Κούκου, στην περιοχή των Μύλων (Μπεγουλάκι). Πρόκειται για έναν δρόμο μήκους περίπου 500 μέτρων, ο οποίος παραμένει χωμάτινος εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των κατοίκων προς τον Δήμο Πατρέων για ασφαλτόστρωση.

Η κατάσταση πήρε νέα διάσταση τις τελευταίες ημέρες, καθώς σε μικρό τμήμα της οδού ρίχθηκε άσφαλτος, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες, αφού, όπως καταγγέλλεται από τους κατοίκους στην «Π», έγινε χαριστικά προκειμένου να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένος ιδιοκτήτης.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν παράνομη ή έστω αυθαίρετη παρέμβαση, που πιθανόν έγινε είτε σε συνεννόηση με τον Δήμο, είτε με μη εγκεκριμένη πρωτοβουλία του εργολάβου που έχει αναλάβει και άλλα έργα ασφαλτόστρωσης στην περιοχή.

Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε προκλητικό, καθώς ο Δήμος μέχρι σήμερα επικαλείται την «έλλειψη διάνοιξης» του δρόμου για να δικαιολογήσει αδυναμία ή και άρνησή του να προχωρήσει σε πλήρη ασφαλτόστρωση. Παρ’ όλα αυτά, ξαφνικά και χωρίς επίσημη ενημέρωση ή άδεια, ασφαλτοστρώθηκε ένα μικρό τμήμα, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ανάμεσά τους και ο γνωστός επιχειρηματίας εκκλησιαστικών ειδών Χρήστος Τσαρμποπούλος, εκφράζουν την οργή τους για την αντιφατική και μεροληπτική στάση της δημοτικής αρχής. Οπως υπογραμμίζουν, από τη μία πλευρά ο Δήμος Πατρέων αρνείται να ρίξει άσφαλτο σε ολόκληρο τον δρόμο, επικαλούμενος πολεοδομικούς λόγους, και από την άλλη επιτρέπει ή ανέχεται την ασφαλτόστρωση ενός μικρού τμήματος, «κατά παραγγελία».

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν θεσμικά. Ηδη προχωρούν σε ενυπόγραφη διαμαρτυρία προς τον Δήμο, ζητώντας να διερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή ή την άδεια για τη ρίψη ασφάλτου και με ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα, αξιώνουν την πλήρη ασφαλτόστρωση του δρόμου, ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία και να τερματιστεί η οδική ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά.

Η οδός Μαρασλή είναι πολυσύχναστη, καθώς πολλοί οδηγοί τη χρησιμοποιούν για να κινηθούν προς το νοσοκομείο, την περιοχή του ΑΤΕΙ και το Κλάους. Ωστόσο, το χωμάτινο οδόστρωμα καθιστά τη διέλευση δύσκολη, ειδικά μετά από βροχές, οπότε ο δρόμος γεμίζει λάσπες και νεροφαγώματα, ενώ το καλοκαίρι η σκόνη «πνίγει» τους κατοίκους. Το πρόβλημα είναι χρόνιο και γνωστό στις δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Η αυτοψία κατέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και διερεύνησης της νομιμότητας των εργασιών. Η υπόθεση της οδού Μαρασλή δεν είναι μόνο ζήτημα έργου υποδομής -είναι θέμα διαφάνειας, δικαιοσύνης και ισονομίας απέναντι σε μια ολόκληρη γειτονιά. Γιατί όπως λένε οι περίοικοι στην «Π»: «Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε ισότητα και αξιοπρέπεια. Δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλο να γίνονται έργα “κατά παραγγελία” για λίγους και εκλεκτούς στη δημοτική αρχή»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



