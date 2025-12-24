Πάτρα: Ακυρώνονται οι σημερινές εμφανίσεις της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής και Δημοτικής Μπάντας
Οι σημερινές εμφανίσεις της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής και Δημοτικής Μπάντας, ακυρώνονται λόγω καιρού…!
Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 24/12/2025 στις 11.00 το πρωί συναυλία της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής, στη διασταύρωση των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ματαιώνεται.
Για τον ίδιο λόγο ακυρώνεται και η εμφάνιση της δημοτικής μπάντας στους δρόμους της πόλης, η οποία θα πραγματοποιείτο στις 6.30 το απόγευμα.
Η προγραμματισμένη για τις 5.00 το απόγευμα εκδήλωση με θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί κανονικά.
