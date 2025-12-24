Πάτρα: Ακυρώνονται οι σημερινές εμφανίσεις της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής και Δημοτικής Μπάντας

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 24/12/2025 στις 11.00 το πρωί συναυλία της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής, στη διασταύρωση των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ματαιώνεται.

Για τον ίδιο λόγο ακυρώνεται και η εμφάνιση της δημοτικής μπάντας στους δρόμους της πόλης, η οποία θα πραγματοποιείτο στις 6.30 το απόγευμα.

Η προγραμματισμένη για τις 5.00 το απόγευμα εκδήλωση με θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



