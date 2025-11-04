Πάτρα: Αναγέννηση για το Λαϊκό Θεατράκι της Γερμανού – Θερινό σινεμά και πολιτιστικός χώρος έως το 2026

Το ιστορικό Λαϊκό Θεατράκι της οδού Γερμανού ξαναμπαίνει στον χάρτη του πολιτισμού της Πάτρας. Ο Δήμος Πατρέων δρομολογεί την πλήρη ανακαίνισή του, με στόχο να μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο και πολυμορφικό χώρο τέχνης έως το 2026.

04 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Σε τροχιά αναγέννησης μπαίνει το ιστορικό Λαϊκό Θεατράκι της οδού Γερμανού, καθώς ο Δήμος Πατρέων τοποθετεί σε πρώτη προτεραιότητα την εκ νέου διαμόρφωση και αναβάθμιση του χώρου, με στόχο να μετατραπεί σε σύγχρονο θερινό κινηματογράφο και πολυμορφικό πολιτιστικό σημείο.

Το δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισε την αναβάθμιση της ιεράρχησης του έργου, προκειμένου να δρομολογηθεί η άμεση έναρξη των διαδικασιών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης έχει τεθεί για το 2026. Το ακίνητο θα περάσει στη διαχείριση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης επισκευής και αναβάθμισης και να εξασφαλιστούν οι εγκρίσεις χρηματοδότησης.

Η μελέτη θα προβλέπει τη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου, ικανού να φιλοξενεί θερινό κινηματογράφο, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις μικρής κλίμακας. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μικρού θεάτρου, αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία ενός χώρου που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους φίλους του πολιτισμού στην Πάτρα.

Στόχος είναι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να ανοίξει σύντομα τις πύλες του το θεατράκι

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το θεατράκι να επιστρέψει στους πολίτες και τους επισκέπτες ως μια ακόμη εναλλακτική πρόταση αναψυχής και ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης, εμπλουτίζοντας το πολιτιστικό τοπίο της Πάτρας που σήμερα αντιμετωπίζει έλλειμμα διαθέσιμων χώρων.

Τα τελευταία χρόνια το Λαϊκό Θεατράκι έχει βρεθεί σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης. Oπως είχε αποτυπώσει πρόσφατα ο φακός της «Πελοποννήσου», ο χώρος παρουσίαζε εικόνες απόλυτης καταστροφής και παρακμής: σπασμένα παγκάκια και τσιμεντένιες βάσεις, βανδαλισμένα παρασκήνια, λεηλατημένες εγκαταστάσεις, αποχωρητήρια σε άθλια κατάσταση και βοηθητικούς χώρους πνιγμένους από βάτα. Το αποτέλεσμα ήταν το θεατράκι να μετατραπεί σε εστία μόλυνσης για την άνω πόλη.

Από το 2017, το θέατρο παραμένει κλειστό, παρά τις έντονες επισημάνσεις πολιτών και καλλιτεχνών για την αξιοποίησή του. Πολλοί είχαν προτείνει τη μετατροπή του σε δημοτικό θερινό κινηματογράφο ή θεατρική σκηνή, όμως οι φθορές και η έλλειψη πόρων το άφησαν να ρημάζει.

Το Λαϊκό Θεατράκι της Γερμανού, έργο του αείμνηστου δημάρχου Θεόδωρου Αννινου, είχε ανακαινιστεί το 2013 επί θητείας Γιάννη Δημαρά. Δώδεκα χρόνια μετά, η πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων να το επαναφέρει στη ζωή γεννά προσδοκίες για την επιστροφή ενός ζωντανού πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της Πάτρας.
