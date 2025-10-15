Πάτρα: Αναβολή στην υπόθεση ξυλοδαρμού του συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου στο Εργατικό Κέντρο

Αναβολή για τις 17 Δεκεμβρίου έδωσε το Τριμελές Εφετείο Πατρών στην εκδίκαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού του γνωστού συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, που είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία.

Η αναβολή αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος προσκόμισε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη καρδιολόγο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την επίθεση σε βάρος του κ. Καραγεωργόπουλου κατά τη διάρκεια συνεδριακής διαδικασίας στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, πριν από μερικά χρόνια. Πρωτόδικα, τρεις κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 6 έως 12 μήνες, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απόφαση του Πρωτοδικείου, συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του συνδικαλιστή μέσα στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου.

Για έναν τέταρτο εμπλεκόμενο, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – έχει απασχολήσει και πρόσφατα τις αρχές, η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο λόγω παραγραφής των αδικημάτων, ύστερα από νομοθετική αλλαγή που αφορούσε πράξεις ηθικής αυτουργίας και υποκίνησης σε βία.

Το ιστορικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε σε συνεδριακή διαδικασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας το 2018, όταν μέλη της απερχόμενης -τότε- διοίκησης προσπάθησαν να καταθέσουν ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στην αίθουσα και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε στελέχη της απερχόμενης διοίκησης. Στο στόχαστρο των επιτιθέμενων βρέθηκε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Η θέση του ΚΚΕ Αχαΐας

Ενόψει της δίκης, η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «ανυπόστατες κατηγορίες και συκοφαντίες» εναντίον συνδικαλιστών του κόμματος.

Το ΚΚΕ δηλώνει τη στήριξή του στους Αντώνη Ταβουλάρη, Βασίλη Νικολακόπουλο και Γιάννη Καρναβά, τους οποίους χαρακτηρίζει «πρωτοπόρους κομμουνιστές συνδικαλιστές», ενώ στρέφεται κατά του κ. Καραγεωργόπουλου, τον οποίο αποκαλεί «εκπρόσωπο της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που στηρίζει την κυβερνητική πολιτική».

Η υπόθεση, που έχει έντονο πολιτικό και συνδικαλιστικό υπόβαθρο, αναμένεται να επανέλθει στη δικαστική αίθουσα στα μέσα Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκ νέου το ενδιαφέρον του συνδικαλιστικού κόσμου της Πάτρας.

