Πάτρα: Αναβολή στην υπόθεση ξυλοδαρμού του συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου στο Εργατικό Κέντρο

Η αναβολή αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος προσκόμισε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη καρδιολόγο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Πάτρα: Αναβολή στην υπόθεση ξυλοδαρμού του συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου στο Εργατικό Κέντρο
15 Οκτ. 2025 14:13
Pelop News

Αναβολή για τις 17 Δεκεμβρίου έδωσε το Τριμελές Εφετείο Πατρών στην εκδίκαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού του γνωστού συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, που είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία.

Η αναβολή αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος προσκόμισε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη καρδιολόγο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την επίθεση σε βάρος του κ. Καραγεωργόπουλου κατά τη διάρκεια συνεδριακής διαδικασίας στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, πριν από μερικά χρόνια. Πρωτόδικα, τρεις κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 6 έως 12 μήνες, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απόφαση του Πρωτοδικείου, συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του συνδικαλιστή μέσα στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου.

Για έναν τέταρτο εμπλεκόμενο, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – έχει απασχολήσει και πρόσφατα τις αρχές, η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο λόγω παραγραφής των αδικημάτων, ύστερα από νομοθετική αλλαγή που αφορούσε πράξεις ηθικής αυτουργίας και υποκίνησης σε βία.

Το ιστορικό της επίθεσης

Πάτρα: Αναβολή στην υπόθεση ξυλοδαρμού του συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγεωργόπουλου στο Εργατικό Κέντρο

Η επίθεση σημειώθηκε σε συνεδριακή διαδικασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας το 2018, όταν μέλη της απερχόμενης -τότε- διοίκησης προσπάθησαν να καταθέσουν ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στην αίθουσα και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε στελέχη της απερχόμενης διοίκησης. Στο στόχαστρο των επιτιθέμενων βρέθηκε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

 

 

Η θέση του ΚΚΕ Αχαΐας

Ενόψει της δίκης, η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «ανυπόστατες κατηγορίες και συκοφαντίες» εναντίον συνδικαλιστών του κόμματος.
Το ΚΚΕ δηλώνει τη στήριξή του στους Αντώνη Ταβουλάρη, Βασίλη Νικολακόπουλο και Γιάννη Καρναβά, τους οποίους χαρακτηρίζει «πρωτοπόρους κομμουνιστές συνδικαλιστές», ενώ στρέφεται κατά του κ. Καραγεωργόπουλου, τον οποίο αποκαλεί «εκπρόσωπο της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που στηρίζει την κυβερνητική πολιτική».

Η υπόθεση, που έχει έντονο πολιτικό και συνδικαλιστικό υπόβαθρο, αναμένεται να επανέλθει στη δικαστική αίθουσα στα μέσα Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκ νέου το ενδιαφέρον του συνδικαλιστικού κόσμου της Πάτρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Συνελήφθη με 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες ύψους 2,1 μέτρων!
17:08 Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
17:00 Αντιδράσεις στα Καλάβρυτα: Μαζεύουν υπογραφές για το Νοσοκομείο
16:53 Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών
16:45 Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
16:32 Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών Καλάσνικοφ από την Αλβανία
16:20 ΔΝΤ για Ελλάδα: Πτώση χρέους στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030
16:13 Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα
16:05 Ζάκυνθος: Χτύπησαν τον Πατρινό αστυνομικό διευθυντή μέσα σε μαγαζί
16:02 Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου
16:00 Η Νέα Αριστερά για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
15:33 Επίθεση του κόμματος Κασσελάκη στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – Για ποιο λόγο
15:25 Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για τις ανθρώπινες, βιώσιμες και συμμετοχικές κοινωνίες
15:18 Επιμελητήριο Αχαΐας:  Συνεχής δράση και θεσμική παρουσία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τρίμηνο απολογισμό
15:09 Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
15:06 50 Χρόνια Αχαϊκής Ιατρικής: Ιδιαίτερη εκδήλωση στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
15:01 Μέση λύση ή νέα σύγκρουση; Τι σχεδιάζει το Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τι θα γίνει με τα γραμμένα ονόματα
15:01 ΕΚΟ: Στα 1,09€ / λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης, η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
14:57 Ενημερωτική Εκδήλωση του Κέντρου Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας «Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου του Μαστού: Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση»
14:56 Σφοδρή αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Δεν θα παρανομήσω» – «Το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ