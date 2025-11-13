Πάτρα: Νεαρός απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισαν οι αστυνομικοί – «Αν με πάτε με ζουρλομανδύα, βουτάω»

Η κυκλοφορία στην περιοχή είχε διακοπεί προσωρινά, όσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Πάτρα: Νεαρός απειλούσε να αυτοκτονήσει - Τον έπεισαν οι αστυνομικοί - «Αν με πάτε με ζουρλομανδύα, βουτάω»
13 Νοέ. 2025 14:53
Pelop News

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λήξη συναγερμού στη συμβολή των οδών Λόντου και Σταμ. Βουλγάρεως κοντά στην πλατεία Βουδ. Οι αστυνομικοί έπεισαν τον νεαρό άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει να τους ακολουθήσει και το περιστατικό έλαβε τέλος.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Λόντου και Βουλγάρεως, όπου ένας άνδρας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 23χρονο που πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

 

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ έχει συγκεντρωθεί και πλήθος κόσμου που παρακολουθεί με αγωνία την κατάσταση. Οι αρχές προσπαθούν να τον μεταπείσουν και να αποτρέψουν το τραγικό ενδεχόμενο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα», ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως κρατάει μαχαίρι.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πάτρα: Νεαρός απειλούσε να αυτοκτονήσει - Τον έπεισαν οι αστυνομικοί - «Αν με πάτε με ζουρλομανδύα, βουτάω»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ