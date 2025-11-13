Πάτρα: Νεαρός απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισαν οι αστυνομικοί – «Αν με πάτε με ζουρλομανδύα, βουτάω»

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λήξη συναγερμού στη συμβολή των οδών Λόντου και Σταμ. Βουλγάρεως κοντά στην πλατεία Βουδ. Οι αστυνομικοί έπεισαν τον νεαρό άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει να τους ακολουθήσει και το περιστατικό έλαβε τέλος.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Λόντου και Βουλγάρεως, όπου ένας άνδρας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 23χρονο που πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ έχει συγκεντρωθεί και πλήθος κόσμου που παρακολουθεί με αγωνία την κατάσταση. Οι αρχές προσπαθούν να τον μεταπείσουν και να αποτρέψουν το τραγικό ενδεχόμενο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα», ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως κρατάει μαχαίρι.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

