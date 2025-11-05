Πάτρα: Ανησυχητική έξαρση βίας ανηλίκων, στο εδώλιο τρεις ακόμα 16χρονοι

Για τις 9 Ιανουαρίου 2026 προσδιορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού μεταξύ ανήλικων στην Πάτρα, ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά επεισοδίων βίας μεταξύ εφήβων στην πόλη. Οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου και της Δευτέρας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατόπιν απόφασης του εισαγγελέα ανηλίκων, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.