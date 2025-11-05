Πάτρα: Ανησυχητική έξαρση βίας ανηλίκων, στο εδώλιο τρεις ακόμα 16χρονοι

Αυξηση 20% στα περιστατικά σύμφωνα με την Αστυνομία. 30 καταγγελίες για βία ανηλίκων το τελευταίο 4μηνο.

 

Πάτρα: Ανησυχητική έξαρση βίας ανηλίκων, στο εδώλιο τρεις ακόμα 16χρονοι
05 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Για τις 9 Ιανουαρίου 2026 προσδιορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού μεταξύ ανήλικων στην Πάτρα, ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά επεισοδίων βίας μεταξύ εφήβων στην πόλη. Οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου και της Δευτέρας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατόπιν απόφασης του εισαγγελέα ανηλίκων, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Η υπόθεση ξεκίνησε το Σάββατο, όταν δύο 16χρονοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα συνομηλίκων τους στην πλατεία Γεωργίου. Το επεισόδιο καταγγέλθηκε το πρωί της Δευτέρας από τους γονείς των παιδιών στο αστυνομικό τμήμα, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία για την υπόθεση. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η ένταση αναζωπυρώθηκε, όταν ένας από τους 16χρονους που είχε δεχθεί την επίθεση,  εντόπισε στην περιοχή της οδού Έλληνος Στρατιώτου έναν από τους φερόμενους ως δράστες. Ακολούθησε νέα συμπλοκή με τη συμμετοχή αρκετών νεαρών ατόμων, μπροστά στα μάτια των περαστικών, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και προχώρησε στη σύλληψη τριών ανηλίκων: του 16χρονου που από θύμα έγινε θύτης, ενός ακόμη ανηλίκου που φέρεται να πέταξε στο έδαφος μια μεταλλική βέργα, και ενός τρίτου που συμμετείχε στη συμπλοκή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας,  τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα παρουσιάζουν αύξηση περίπου 20% σε σχέση με άλλες χρονιές. Το τελευταίο τετράμηνο έχουν καταγραφεί περίπου 30 καταγγελίες, όμως οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των επεισοδίων είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά περιστατικά δεν δηλώνονται ποτέ.

Τα περισσότερα συμβάντα αφορούν εφήβους ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενώ λιγότερα εντοπίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η πλειονότητα των επιθέσεων δεν λαμβάνει χώρα μέσα σε σχολικούς χώρους, αλλά σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, συχνά τις Παρασκευές και τα Σάββατα, όταν οι νέοι κυκλοφορούν περισσότερο.

Η αστυνομία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο, όπως επισημαίνουν πηγές, αν και δεν φαίνεται να έχει οργανωμένο χαρακτήρα, παρουσιαζει έντονη βια. Η έξαρση των επεισοδίων αυτών προβληματίζει τόσο τις αρχές όσο και την τοπική κοινωνία, που ζητάει να πάψουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
