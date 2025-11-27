Πάτρα: Περίεργη υπόθεση και συναγερμός, αποφυλακίστηκε Αλβανός, αλλά από τότε αγνοείται!

Μία πολύ περίεργη υπόθεση έχει σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία στην Πάτρα, αλλά και στην οικογένεια 27χρονου υπηκόου Αλβανίας, που αγνοείται από τις 24 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος αποφυλακίστηκε στις 24 Νοεμβρίου από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, αλλά από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής ούτε έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του, από την πλευρά της οποίας κατατέθηκε σήμερα (27/11/2025) δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία.

