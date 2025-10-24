Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου

Το Μουσείο της πόλης διαθέτει από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα συστήματα φύλαξης στη χώρα

Πάτρα - Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα... του Λούβρου
24 Οκτ. 2025 19:00
Η πρόσφατη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία γύρω από τα ζητήματα ασφάλειας των πολιτιστικών θησαυρών. Στην Πάτρα, ωστόσο, η εικόνα είναι καθησυχαστική, καθώς το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα συστήματα φύλαξης στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τελευταία τουλάχιστον τριάντα χρόνια δεν έχει σημειωθεί κανένα περιστατικό κλοπής ή δολιοφθοράς. Το μουσείο παραμένει πλήρως στελεχωμένο με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά προγράμματα επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής.

«Το μουσείο είναι πλήρως στελεχωμένο από έμψυχο δυναμικό, στο οποίο γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις. Παράλληλα, διαθέτουμε ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης αλλά και μία σειρά άλλων μέτρων, προκειμένου να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο κλοπής. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποια τέτοια πράξη» δήλωσε στην εφημερίδα η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Η ίδια υπογράμμισε πως κάθε χρόνο το μουσείο λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση από το υπουργείο Πολιτισμού για τη διατήρηση και αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας. «Τα χρήματα αυτά δεν πάνε μόνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Από αυτά αγοράζουμε νέα συστήματα, καθώς η τεχνολογία προχωράει και θέλουμε να έχουμε ό,τι καλύτερο για τη φύλαξη του μουσείου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τα τεχνικά μέσα, το μουσείο διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την τοπική αστυνομία, αλλά και με την ειδική αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα ασφάλειας, εξασφαλίζοντας έτσι συντονισμό και άμεση ανταπόκριση σε κάθε ενδεχόμενο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ένα από τα νεότερα και πιο σύγχρονα μουσεία της χώρας, παραμένει πρότυπο ασφάλειας και οργάνωσης, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζήτημα διαρκούς εγρήγορσης και τεχνολογικής προόδου.
